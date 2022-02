Il mondo degli NFT: cosa sono, come crearli, comprarli e investire in essi

Il mondo digitale si evolve così rapidamente che spesso è quasi impossibile seguire le ultime novità e scoprirle al momento giusto. Essere presenti un attimo prima che qualcosa “esploda” economicamente, assumendo un valore che la maggior parte del mondo non aveva immaginato, è il sogno di ogni investitore moderno. Significherebbe essere stati in grado di comprare bitcoin prima che il loro valore schizzasse alle stelle, o azioni Apple prima che si iniziasse a parlare di iPhone, o territori del mondo virtuale Earth2 prima che le location più ambite venissero piazzate. Identificare la prossima realtà di investimento pronta ad esplodere è l’obiettivo di ogni investitore ambizioso.

Da qualche tempo il nuovo orizzonte degli investimenti digitali sono gli NFT. Proviamo a fornire qui una breve guida su cosa sono, come possono rappresentare un’opportunità di investimento e come hanno fatto alcuni a diventare ricchi attraverso essi.

Cosa sono gli NFT: significato e caratteristiche

NFT sta per Non-Fungible Token, traducibile in italiano come “gettone non fungibile”, ossia non riproducibile. È un modo per indicare una qualsiasi opera digitale, creata nel web e esistente in un’unica copia originale. Può trattarsi di qualsiasi cosa: un’immagine, una traccia musicale, una fotografia, un dominio, un servizio o prodotto all’interno dei metaversi in via di espansione. La cosa che conta è che sia un esemplare unico: è ciò che può renderlo prezioso e ambito da chi vuole acquistarlo.

La grande differenza tra un NFT e un qualsiasi oggetto presente sul web è la certezza che l’NFT esista in un’unica copia originale e non può essere riprodotta. Vediamo come avviene.

L’unicità/originalità di un NFT

Come si fa a garantire che una qualsiasi “cosa” creata sul web sia originale e unica? Perché ciò accada, e quella cosa sia effettivamente un NFT, è necessario che quell’oggetto abbia una firma digitale univoca. Il token, appunto. La tecnologia che esiste dietro gli NFT fa in modo che ogni volta che un NFT viene creato, esso venga associato a un token unico. Questo token nella pratica è una sequenza di caratteri associata a una blockchain, ma per chi vuole gestire un NFT non è necessario essere esperti di blockchain e comprendere in che modo è garantita l’unicità del token. Basti sapere che ogni volta che viene creato un NFT, la tecnologia che lo crea genera un codice identificativo unico in modo da garantire che quello, e solo quello, è l’NFT in questione. Quell’oggetto non può essere riprodotto, perché chiunque lo faccia avrà un token differente, e la blockchain potrà sempre garantire quale sia il token originale per quell’NFT.

Detto in parole più semplici: qualsiasi cosa venga creata nel web come NFT, diventa l’unica e originale versione di quella cosa. E se quel prodotto diventa ambito e più persone vorranno acquistarlo, tutti saranno interessati ad averne la versione originale.

Come si crea un NFT?

Esistono piattaforme specifiche in cui è possibile creare e effettuare compravendita di NFT. Ce ne sono diverse, in base a quando sono nate e in cosa sono specializzate. Nei tempi recenti, una delle piattaforme più popolari per la sua semplicità è OpenSea e rappresenta un modo abbastanza rapido e semplice per entrare nel mondo degli NFT.

Per entrare su OpenSea è necessario connettere un wallet, un portafoglio, nella criptovaluta Ethereum. perché gli acquisti e le transazioni effettuate da OpenSea avvengono in valuta Ethereum. In parole semplici, si tratta di avere un conto Ethereum da cui è possibile effettuare acquisti o ricevere moneta dalle vendite. Se non si ha un wallet Ethereum già esistente, è possibile crearne uno in pochi passi direttamente quando si crea l’account su OpenSea, ad esempio usando il plugin suggerito Metamask, che permette in maniera semplice di acquistare Ethereum tramite carta di credito. Una volta creato il wallet Metamask e connesso a OpenSea, l’utente ha un profilo ufficiale capace di creare o acquistare NFT.

Quanto valgono gli NFT?

Come per ogni cosa, il valore di un qualsiasi oggetto unico lo decide il mercato. E non è un caso che molte delle vendite di NFT seguono il concetto di asta più o meno come quelle delle opere d’arte. Questo significa che se siete dei “perfetti sconosciuti” e create qualcosa di vostro, sarà difficile fare diventare le vostre opere oggetti di grande valore. Difficile ma non impossibile, come hanno dimostrato alcuni creatori di NFT negli ultimi anni: una delle prime realtà di successo in ambito NFT è stata Crypto Kitties, un portale che crea immagini di simpatici gattini in formato digitale. Nel loro periodo di picco (fine 2017) la compravendita di Crypto Kitties era riuscita a congestionare il mercato Ethereum, e il valore totale delle transazioni di compravendita di Crypto Kitties dall’inizio supera i 40 milioni di dollari. Si tratta semplicemente di qualcosa che il mercato ha trovato appetibile ed è diventato di valore proprio perché sono in molti a volerlo, dunque un esemplare di “gattino cripto” può valere anche più di 100mila dollari, semplicemente perché esiste qualcuno disposto a pagare quella cifra per averne una copia originale (quindi un NFT).

Se si è già artisti riconosciuti, ovviamente hai già qualcuno disposto ad avere una copia originale di qualcosa creato da te. Come ha fatto Particle, la piattaforma NFT creata dalla celebre casa d’aste di opere d’arte Sotheby’s, che ha acquistato l’opera Love Is In The Air di Banksy e l’ha rivenduta sotto forma di 10mila diversi frammenti NFT. In questo modo, chiunque acquisti uno di quegli NFT può dire di avere un frammento originale e unico di un’opera di Banksy nel mercato NFT. Ciò può essere fatto in questo momento dal sito ufficiale di Particle, connettendo il proprio wallet Metamask. Il prezzo iniziale per un frammento dell’opera di Banksy è 1500$, ma non si fatica a immaginare come il valore possa salire una volta che tutti i frammenti saranno stati venduti.

Anche Auralcrave ha una propria collezione di NFT all’interno di OpenSea. La trovate qui.

NFT: un investimento promettente?

Quanto varrà un dato NFT tra X mesi o anni? Impossibile dirlo oggi. La filosofia di ogni investimento è che chi investe crede che il valore di ciò che ha acquistato salirà nel tempo, e sarà possibile rivenderlo a un prezzo più alto in futuro. Se state cercando di entrare nel mercato NFT da investitori, dunque, puntate esempi di NFT che stano aumentando in popolarità, perché è più probabile che più persone vorranno acquistarli in futuro e che dunque il loro valore aumenterà. Se invece puntate a creare nuovi NFT, fate in modo che il mercato ne venga a conoscenza e voglia acquistarli, come fareste con un qualsiasi prodotto da voi creato nel mondo fisico. E chissà che tra qualche anno non diventiate anche voi ricchi con gli NFT.

