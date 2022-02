Covid-19: dove viaggiare in Europa senza green pass, vaccino o quarantena

Negli ultimi tempi, anche se lentamente, molti paesi UE stanno allentando le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. Nel frattempo, però, l’estate si avvicina e sempre più persone sono interessate a capire in quali nazioni è possibile organizzare una vacanza in sicurezza, perché già adesso non impongono restrizioni legate a green pass, vaccino o quarantena. Le nazioni europee che ancora insistono a imporre vaccinazioni frequenti e restrizioni basate su esse sono sempre meno, quindi già adesso è possibile selezionare alcune nazioni in cui con ragionevole certezza sarà possibile soggiornare e usufruire di tutti i servizi anche senza l’EU Covid certificate. Vediamo insieme alcuni esempi.

Repubblica Ceca

Per entrare nel paese i viaggiatori devono fornire tutti i seguenti documenti: Prova della vaccinazione o di guarigione o esito negativo di un test molecolare pre-partenza (valido 72 ore) o di un test antigenico rapido (valido 24ore). Per i minori di 12 anni provenienti da altro stato Ue/Schengen non é richiesta alcuna prova. Tutti i viaggiatori devono compilare un modulo di localizzazione dei passeggeri. L’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti gli spazi pubblici interni, compresi i trasporti pubblici. Non ci sono restrizioni nel campo della cultura, dello sport, del tempo libero, associazioni vita notturna e club.

Croazia

Per entrare nel paese i viaggiatori devono fornire tutti i seguenti documenti: Prova della vaccinazione o di guarigione o esito negativo di un test molecolare pre-partenza (valido 72 ore) o di un test antigenico rapido (valido 48 ore). Per i minori di 12 anni provenienti da altro stato Ue/Schengen non é richiesto nulla.

ENTERCROAZIA: tutti i viaggiatori devono compilare il modulo prima della partenza.

L’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti gli spazi pubblici interni, compresi i trasporti pubblici. Non ci sono restrizioni nel campo della cultura, dello sport, del tempo libero, associazioni vita notturna e club.

Spagna

Per entrare nel paese i viaggiatori devono fornire tutti i seguenti documenti: Prova della vaccinazione o di guarigione o esito negativo di un test molecolare pre-partenza (valido 72 ore) o di un test antigenico rapido (valido 24 ore). Per i minori di 12 anni provenienti da altro stato Ue/Schengen non é richiesto nulla.

I viaggiatori devono compilare e firmare il modulo elettronicamente nelle 48 ore prima della partenza del volo, tramite il sito web Spain Travel Health o tramite le app per Android o iOs. L’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti gli spazi pubblici interni, compresi i trasporti pubblici. Non ci sono restrizioni nel campo della cultura, dello sport, del tempo libero, associazioni vita notturna e club.

Danimarca

Per entrare nel paese i viaggiatori devono fornire tutti i seguenti documenti: Prova della vaccinazione o di guarigione o esito negativo di un test molecolare pre-partenza (valido 72 ore) o di un test antigenico rapido (valido 48 ore). Per i minori di 15 anni provenienti da altro stato Ue/Schengen non é richiesto nulla. L’uso delle mascherine è raccomandato. Non ci sono restrizioni nel campo della cultura, dello sport, del tempo libero, associazioni vita notturna e club.

Norvegia

Per entrare nel paese i viaggiatori devono fornire tutti i seguenti documenti: Prova della vaccinazione o di guarigione o esito negativo di un test molecolare pre-partenza (valido 24 0re) o di un test antigenico rapido (valido 24 ore).

Per i minori di 12 anni provenienti da altro stato Ue/Schengen non é richiesto nulla.

L’uso delle mascherine è raccomandato.

il “certificato UE di COVID 19” non è necessario per accedere a spazi pubblici, quali bar e ristoranti, musei, piscine, grandi eventi e mezzi di trasporto pubblico.

Irlanda

Per entrare nel paese i viaggiatori devono fornire tutti i seguenti documenti: Prova della vaccinazione o di guarigione o esito negativo di un test molecolare pre-partenza (valido 72 ore)

Per i minori di 12 anni provenienti da altro stato Ue/Schengen non é richiesto nulla.

Modulo di localizzazione passeggeri. Questo è un requisito di pre-imbarco.

L’uso delle mascherine è obbligatorio in tutti gli spazi pubblici interni, compresi i trasporti pubblici.

Non ci sono restrizioni nel campo della cultura, dello sport, del tempo libero, associazioni vita notturna e club.

Svizzera

Dal 17 febbraio non vi sono requisiti specifici per l’ingresso della COVID-19 per i viaggiatori che arrivano in Svizzera da Stati associati UE/Schengen.

L’uso delle mascherine non è obbligatorio.

Dal 17 febbraio, non vi è più l’obbligo di presentare un certificato COVID-19 (green pass) per accedere a strutture e sedi pubbliche come negozi, cinema, teatri e ristoranti, né per partecipare a eventi.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

Share this story:

Tweet

Pocket