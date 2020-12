Il pensiero positivo: ecco come ci rende più efficaci

Il pensiero positivo è il migliore alleato quando si tratta di affrontare gli ostacoli della vita quotidiana. Aiuta a focalizzare le energie in modo efficace, ad aumentare la consapevolezza di noi stessi e a raggiungere i nostri obiettivi in maniera più semplice. Fa vivere meglio, fa stare bene con noi stessi e si autoalimenta: più stiamo bene, più siamo portati a generare pensieri positivi che ci aiuteranno a sentirci ancora meglio. E lo si può allenare come se si trattasse di fare sport, attraverso una serie di pratiche specifiche, alcune delle quali spiegate in questo articolo.

Esistono due tipi di pensiero positivo. Uno superficiale, che punta a motivare la persona a prescindere da ogni cosa e convincerla di essere capace di tutto, e uno più profondo, che ragiona in maniera logica sul perché in certe situazioni perdiamo la fiducia in noi stessi e mette in discussione le nostre false convinzioni in modo da ristabilire una prospettiva equilibrata e basata su fatti reali. Come è facile immaginare, il secondo quello più efficace, capace di cambiare in maniera netta il nostro approccio alla vita e acquisire un atteggiamento che porterà benefici permanenti.

Solitamente per sviluppare il pensiero positivo legato a un problema specifico occorre un lavoro dedicato, che ad esempio si può intraprendere insieme a un buon life coach.

Di seguito, però, puoi trovare una serie di suggerimenti generali che possono esserti utili in qualsiasi situazione problematica che stiamo affrontando. Vediamoli insieme:

Distingui il problema in sé dalla convinzione negativa : quando ci sentiamo abbattuti relativamente a una situazione problematica, tutto è confuso nella nostra testa e non è facile distinguere il problema reale dall’effetto che ha sui nostri pensieri. Un esercizio che occorre fare in questi casi è distinguere il problema dalle conseguenze che ha nella nostra mente. È sempre possibile destrutturare la situazione problematica in tre dimensioni: problema , convinzioni , conseguenze . Il problema presenta i fatti nudi e crudi, che vanno distinti da ogni forma di giudizio che normalmente emerge in maniera naturale nella nostra mente; le convinzioni sono il modo in cui interpretiamo i fatti mentalmente, attraverso l’uso di ragionamenti automatici, giudizi, credenze e convinzioni che spesso sono false, o che comunque si possono sempre mettere in discussione; le conseguenze sono gli effetti che la nostra interpretazione dei fatti ha avuto su di noi, in termini di emozioni provate e comportamenti intrapresi. Distinguere i fatti realmente accaduti dalle convinzioni (e dai giudizi ad esse legati) e dalle conseguenze (incluse le emozioni che proviamo) è il primo passo per affrontare ogni problema in termini di causa-effetto nelle nostre vite. Una volta destrutturato, ogni parte può essere affrontata in maniera più semplice.

Il suggerimento in generale è dunque quello di riconoscere i casi in cui la negatività sta danneggiando la nostra vita e affrontare la cosa in maniera logica e razionale. Chiedere aiuto in questi casi è una scelta decisiva e un buon life coach può aiutarci in maniera diretta ed efficace ad affrontare i problemi nella maniera migliore, con risultati spesso anche immediati.

