Cinque luoghi da visitare in coppia per portare la relazione al livello successivo

In che modo l’esperienza di viaggiare insieme influisce sulle relazioni?

Nei rapporti di coppia la complicità ed i ricordi condivisi sono il modo migliore per cementare la relazione. Un ricordo infondo non è altro che un’emozione cristallizzata per sempre a dispetto del tempo nella nostra mente, e di cosa è fatto l’amore se non di emozioni? Ecco quindi a beneficio ogni coppia la nostra lista.

Luoghi da visitare insieme

Santorini, Isole Greche

Ogni anno un milione e mezzo di turisti visita quest’isola anche solo per godere dei suoi leggendari tramonti e della vista da cartolina. Santorini è una meta da considerare con cautela perché stiamo parlando forse della più cara di tutta la Grecia in assoluto, ma si sa che certe cose costano proprio perché valgono. Risultato di un’eruzione vulcanica violentissima, forse la più potente mai registrata in tempi storici, talmente violenta che oltre a provocare maremoti e terremoti in tutta l’area, le ceneri vulcaniche oscurando il sole e modificando l’atmosfera furono in grado di provocare stravolgimenti climatici persino in Cina, luogo in cui abbiamo rinvenuto documenti che raccontano di un collasso economico dovuto proprio alle condizioni climatiche troppo rigide. Santorini non è mai stata insomma un’isola dalle mezze misure, sa farsi amare alla follia oppure odiare con convinzione, l’abbiamo inserita in questa lista perché sappiamo quale effetto può causare nelle coppie desiderose di avventura.

San Miguel De Allende del Messico

Nominata nel 2008 patrimonio dell’umanità, San Miguel non è solamente una città di rara bellezza ma è soprattutto ricca della storia e della passione che hanno caratterizzato la liberazione dall’opprimente colonialismo spagnolo. Questo è uno di quei posti che se visitati in coppia lasciano un segno indelebile nella memoria di entrambi.

Bruges, Belgio

Patrimonio dell’umanità anche questa, ma che per lo meno per visitarla non è necessario attraversare l’intero oceano, la cittadina di Bruges sembra dipinta su olio dalla delicata mano di un artista piuttosto che essere stata tirata su dalle possenti braccia di migliaia di muratori.

Da visitare assolutamente almeno una volta nella vita questa città medievale ha conservato moltissimo della propria anima antica, la tradizione è palpabile nell’aria le birrerie fabbricano ancora la propria birra in maniera tradizionale, e le cioccolaterie ristorano i turisti con sapori che accompagnano la vacanza lasciando un ricordo di dolce nostalgia a tutti i viaggiatori che l’abbiano visitata.

Mykonos, Grecia

A lungo considerata il paradiso della comunità LGBT questa piccolissima isola delle Cicladi con i suoi 10.000 abitanti circa, anche se non gode di una possente fama turistica pari a quella di sua sorella maggiore Santorini, sembra tuttavia nata per regalare emozioni. Secondo gli antichi greci quest’isola fu sede dell’ultima battaglia tra Dei e giganti. Eracle avrebbe ucciso qui gli ultimi superstiti di tale specie ed i loro corpi pietrificati sarebbero gli scogli che oggi costellano le spiagge dell’isola. Naturalmente non è richiesta alcuna prova di fede in questa storia per innamorarsi di Mykonos e di tutto quel che ha rappresentato per i nostri antenati.

Kauai, Hawaii

10 volte più grande di Mykonos, questa isola delle Hawaii è stata fino ad oggi sede di oltre sessanta produzioni cinematografiche tra cui titoli come, Jurassic Park, King Kong o I predatori dell’arca perduta; è stata persino scelta come ambientazione per Lilo & Stitch della Disney, non basterebbe anche solo questo per renderla una destinazione tra le più ambite?

In questa nostra lista abbiamo presentato 5 meravigliose mete romantiche, dove andare insieme per arricchire il rapporto di coppia con fantastici ricordi degni delle più belle cartoline. Tuttavia, se c’è qualcosa che il 2020 ci ha insegnato, è che viaggiare rappresenta un lusso che non sempre ci si può permettere.

Per questa ragione il nostro consiglio a tutte le coppie che per qualunque circostanza della vita, si trovino impossibilitate a viaggiare verso località esotiche con il proprio partner, è che sebbene ci siano assolutamente località più belle e romantiche di altre, sebbene sia vero che alcune ambientazioni generino ricordi indelebili già solo per il fatto di averle viste; non bisogna mai perdere di vista una verità universale, e cioè che il viaggio più bello ed indimenticabile non è quello fatto nel posto giusto al momento giusto, ma quello fatto con la giusta persona.

Anche se certe volte le circostanze della vita ci tappano le ali e bisogna accontentarsi della pineta sotto casa, ogni passo fatto assieme è un viaggio. Una coppia solida e felice può rendere epica anche la peggiore delle vacanze.

