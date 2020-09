Le più famose piattaforme di trading online

Nel corso degli ultimi tempi, un numero di persone sempre più alto si è avvicinato al mondo del trading online. Complici ovviamente anche i mesi di lockdown, in cui le restrizioni legate all’emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno portato tantissime persone a rimanere chiuse in casa e, di conseguenza, a dover trovare dei passatempi e informarsi anche sul trading.

Spesso e volentieri, gran parte degli utenti non hanno la minima di come scegliere la piattaforma per fare trading migliore in relazione alle proprie esigenze. Innanzitutto, è fondamentale differenziare le varie piattaforme semplicemente in base al livello di esperienza, ovvero gli utenti principianti, gli utenti intermedi e gli utenti avanzati.

Le migliori piattaforme per utenti inesperti

Una persona che si avvicina per la prima volta a questo settore, dovrebbe sempre puntare su una piattaforma di trading molto semplice da utilizzare. Oppure, che possa quantomeno garantire l’opportunità di copiare in maniera automatica le decisioni dei trader che hanno maggiore esperienza.

Ad esempio, eToro Italia è sicuramente una delle piattaforme migliori per chi inizia proprio da zero, anche per via della notevole facilità d’utilizzo, con la possibilità di copiare in modo completamente automatico da tutti quei trader che hanno maggiore esperienza. Per chi comincia a fare trading proprio da zero, va benissimo anche il portale IQ Option, visto che offre un conto demo gratis, oppure la possibilità di iniziare a fare trading da 1 euro, con un deposito minimo pari a 10 euro, oltre ad una chat in lingua italiana per interagire o ricevere consigli da altri utenti.

Le piattaforme di trading più adatte agli utenti intermedi

Tutti coloro che si sono già avvicinati a questo settore, ma non hanno ancora un livello di esperienza molto alto alle spalle, potranno puntare su altre piattaforme, come ad esempio AvaTrade, Plus500 oppure Trade.com. Un utente che si trova a un livello intermedio ha due approcci a sua disposizione per cominciare a fare trading: ovvero, proseguire restando sempre al medesimo livello, oppure cercare di fare degli step in avanti, in maniera tale da innalzare anche le proprie capacità di analisi, sia tecnica che fondamentale.

Le piattaforme più adatte a utenti esperti

Per chi ha già un buon grado di esperienza con questo mondo, ci sono diverse soluzioni da prendere in considerazione. Se è vero che eToro è un portale che viene spesso consigliato anche agli utenti che si trovano a un livello principiante, in realtà è una piattaforma di trading perfetta per quanti hanno già esperienza, potendo ottenere diversi vantaggi dal punto di vista economico nel farsi copiare da utenti che non hanno esperienza.

Un’altra piattaforma di trading particolarmente diffusa e adeguata agli utenti che hanno un alto livello di esperienza, è sicuramente MetaTrader 4. Si tratta di un portale di trading professionale e apprezzato praticamente a livello internazionale e, di conseguenza, non necessita di particolari presentazioni. Un altro portale particolarmente diffuso in questo ambito è Pepperstone: in questo caso, si tratta di una piattaforma di trading decisamente professionale, ricca di tanti strumenti e funzionalità che sono perfette per tutti coloro che effettuano questo tipo di operazioni già da tanto tempo.

