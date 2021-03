Alcuni consigli per divertirsi con le scommesse sul calcio online

Il gioco del calcio non è amato soltanto in Italia e nei paesi di estrazione latina, bensì in tutto il mondo, e dopo il mondiale americano del ‘94 anche gli USA si sono appassionati a questo sport. Molto spesso gli appassionati di calcio si dilettano, armati di dati e statistiche, nello scommettere sul calcio online. Vediamo alcuni consigli pratici per divertirsi con le scommesse con maggiore consapevolezza.

L’informazione: come la borsa nel calcio è fondamentale

Avete presente un broker o un’analista finanziario? Ecco, per queste figure le informazioni sono necessarie e imprescindibili per prendere qualsiasi decisione, ma il discorso può tranquillamente allargarsi per chi è appassionato di scommesse sportive. Ecco spiegato il perché molti siti scommesse calcio e piattaforme, offrono un archivio di dati enorme, sempre aggiornato e con dettagli a cui potersi affidare quando si pronostica un risultato. Uno dei primi consigli è quindi quello di informarsi, conoscere classifiche, infortuni dei calciatori più importanti e lo stato di forma delle squadre. Il Milan senza Ibrahimovic, il Barcellona senza Messi, o ancora la Juventus senza Cristiano Ronaldo non sono affatto le stesse squadre!

Affidarsi a siti con un buon servizio clienti

Aspetto da non sottovalutare come quando si acquista un qualsiasi bene di consumo, è l’assistenza post vendita. Nel caso di siti e piattaforme di scommesse parliamo ovviamente di assistenza clienti non per un prodotto, bensì per l’utilizzo del sito stesso. Diventa particolarmente importante poter contare su un supporto clienti che sia multilingua, rapido e che abbia diversi canali di comunicazione: telefono, chat, email. Nel momento in cui si effettua una registrazione, o una richiesta di assistenza per un pagamento o un prelievo, a qualsiasi utente farebbe piacere ritrovarsi di fronte personale preparato e qualificato, disponibile a risolvere qualsiasi sorta di problema, e in qualsiasi momento della giornata.

I tipi di giocata: piccoli dettagli che possono fare la differenza

In questo paragrafo entriamo maggiormente nel dettaglio delle giocate singole, cioè del tipo di scelta da effettuare su un evento calcistico. Conosciamo sin dai tempi del Totocalcio i simboli “1”, “X”, e “2”, ma le piattaforme di scommesse online offrono molto di più. Conoscere l’offerta di puntate è dunque davvero importante. Facendo un esempio concreto, qualora si volesse puntare su una partita che crediamo possa terminare in parità, ma allo stesso tempo sappiamo che entrambe le squadre sono molto prolifiche dal punto di vista realizzativo, potremmo optare per la giocata “Goal sì”, che può chiamarsi “Entrambe le squadre a segno”. Ciò permetterebbe di “coprire” in un certo qual modo un evento inaspettato come la vittoria di una delle due squadre, ma saremmo sicuri che, in caso andassero entrambe in goal, la scommessa sarebbe indovinata.

L’ultimo consiglio che sentiamo di offrire è destinato alle risorse economiche. L’obiettivo sarebbe quello di destinare un budget mensile o settimanale per questa passione, senza andare oltre. Importante è gestire questo gioco in maniera quasi scientifica, riuscendo a organizzare una somma con cui dilettarsi a scommettere, stando sicuri di tenere conto di “attivo” e “passivo” del proprio conto gioco.

