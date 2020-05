Restare sani ai tempi del Coronavirus

Quelli a cui siamo sottoposti sono tempi estremamente difficili per il nostro equilibrio mentale. La presenza di un’entità invisibile come un virus, unita alle informazioni che sentiamo costantemente circa la sua pericolosità, alimentano un clima di paura e incertezza con cui molti di noi non avevano mai fatto i conti. Inoltre, la quarantena prolungata ha fatto crollare la sensazione di avere una nostra libertà personale garantita come diritto irrinunciabile, e anche i piani di riapertura progressiva sono meno rassicuranti di quanto avremmo voluto.

Ansia, stress, paura, tristezza, rabbia: è proprio vero che le conseguenze psicologiche del virus sono più pericolose del virus stesso e colpiscono tutte le fasce di età, dai bambini agli anziani. La letteratura in tal senso sta aumentando vertiginosamente, le morti per infarto sono triplicate, la gente lamenta incubi sempre più frequenti e siamo praticamente tutti soggetti a una prospettiva di rassegnazione che sta uccidendo la nostra vitalità. Ovviamente non aiutano le difficoltà pratiche del periodo: l’incertezza economica e lavorativa, la gestione familiare problematica, l’impossibilità di avere momenti di vero svago. La nostra psiche non era preparata per un periodo di così lunga difficoltà e – dal momento che i nostri gradi di libertà si sono estremamente ridotti – trovare modi per combattere la situazione è sempre più difficile.

Ognuno di noi sta vivendo questo periodo in modo differente, e per ognuna delle difficoltà a cui siamo soggetti esistono diverse soluzioni. Essendo la situazione eccezionale, non dobbiamo vergognarci di chiedere aiuto a un professionista. Esiste il servizio di supporto psicologico offerto dal Ministero della Salute per i casi in cui una telefonata può dare aiuto, mentre nei casi in cui il problema è la mancanza di prospettiva e l’incapacità di sentirsi efficaci, un life coach può essere il professionista ideale per uscire dal tunnel. Il messaggio è: non sentitevi obbligati a dovervela cavare da soli, esistono figure preparate che possono aiutarvi (chi vi scrive è una di queste).

Nel frattempo, ecco quattro suggerimenti utili per restare sani in questo periodo difficile.

Curare l’equilibrio psico-fisico : come si dice spesso, siamo degli esseri complessi fatti di mente, cuore e corpo. Tre dimensioni della nostra persona che vanno sempre curate in egual modo. Essendo costretti in casa, soprattutto se in condizioni di solitudine, ci ritroviamo troppo spesso a essere completamente immersi nella nostra testa, nelle nostre preoccupazioni e nella nostra percezione della condizione in cui versiamo. È quindi fondamentale “uscire” dalla nostra mente e dedicare maggior tempo al nostro cuore e al nostro corpo: il cuore lo cureremo attraverso le relazioni con gli altri, anche a distanza, e dedicandoci alle nostre passioni, come la musica, la lettura o comunque un hobby; per quanto riguarda il corpo, occorre che ci dedichiamo ogni giorno a un’attività che concentri la nostra attenzione sulla parte fisica, dunque qualsiasi attività sportiva sia possibile al momento, in casa o fuori, intensa a sufficienza perché sia in grado di catturare le nostre attenzioni.

Ognuno di questi punti è un modo pratico e reale di proteggerci dalle eccessive emozioni negative di questo periodo e può tradursi in un serie di azioni pratiche realizzabili in maniera semplice ed efficace. Per questo un life coach può essere il migliore alleato per combattere ogni giorno il coronavirus.

