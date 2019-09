The Jesus Rolls, il film spin-off de Il Grande Lebowski: ecco il trailer

Da quando è uscito, sono stati in molti amostrarsi eccitati all’idea che Il Grande Lebowski tornasse sotto forma di sequel. Probabilmente per il modo in cui il personaggio di Jeff Bridges è entrato nella pelle degli spettatori elevandolo a simbolo di uno stile di vita tutto suo. Non è un caso infatti il clamore suscitato dal video di 15 secondi condiviso su Twitter a Gennaio 2019, in cui compare The Dude e un messaggio che dice “non posso vivere nel passato, amico.” Sono stati in molti a chiedersi se davvero un sequel di Lebowski è in arrivo. Quel video però era solo un’anticipazione di un nuovo spot di Stella Artois, e gli stessi fratelli Coen hanno sempre escluso la possibilità di un sequel: semplicemente non hanno intenzione di lavorare in questa direzione.

L’universo de Il Grande Lebowski però si appresta a tornare al cinema, e presto, ma in un modo piuttosto differente: si chiama The Jesus Rolls e va considerato uno spin-off del film incentrato sulla figura di Jesus Quintana, il giocatore di bowling interpretato da John Turturro nel film originale. È stato Turturro a volere fortemente questo film, strappando ai fratelli Coen il permesso di riappropriarsi del personaggio e svilupparlo in maniera autonoma.

Il film svilupperà i lati più scandalosi del personaggio di Turturro, che si rivelerà un depravato accusato di pedofilia. The Jesus Rolls si configura allo stesso tempo anche come un remake di Going Places, film del 1974 che a quei tempi ha scandalizzato il pubblico per le forti componenti sessualmente esplicite. Anche la versione di Turturro promette un certo scalpore.

Tra gli altri membri del cast ci sono Bobby Cannavale e Audrey Tautou nei panni dei due co-protagonisti accanto a Jesus Quintana. Lo stesso John Turturro ha preso parte in maniera massiccia alla scrittura del film, sviluppando il suo personaggio proprio come lo aveva in mente. Il film, invece, non è prodotto dai fratelli Coen e non è in alcun modo legato a loro. E non è previsto alcun cameo del grande Lebowski.

Il film è ora prossimo all’uscita: Europictures Italia ha da pochissimo condiviso il trailer, che trovate qui sopra. La data di uscita al cinema è il 17 Ottobre, e in Italia sarà un’anteprima mondiale. Manca dopo dunque, e potremo riscoprire l’universo Lebowski sul grande schermo.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 3 votes. Please wait...

Condividi questa storia:

Tweet

Pocket





Mi piace: Mi piace Caricamento...