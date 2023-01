Serie tv e musica possono davvero far rilassare un cane?

Potrebbe sembrare anche solo una barzelletta, eppure a volte non ci si accorge di quanto il proprio cane possa risentire delle abitudini della famiglia in cui vive. Ad esempio, avete l’abitudine di godervi una delle vostre serie tv preferite in compagnia del vostro cane alla sera? Non tutte sono adatte per rilassarlo prima di dormire e un approfondimento realizzato dal blog del casinò online Betway lo ha svelato in modo decisamente sorprendente.

Un esperimento decisamente interessante che è stato pubblicato sul blog L’insider e che si è basato sul monitoraggio, tramite dei fitness tracker per cani, del livello di relax degli animali durante l’ascolto di determinati generi musicali, oppure durante la visione di specifiche serie tv. Al mattino seguente, chi ha partecipato all’esperimento ha dovuto registrare il livello di riposo e la qualità dello stesso, in modo tale da comprendere quali serie tv e canzoni avessero avuto l’effetto migliore sull’amico a quattro zampe.

Quali sono le serie tv che trasmettono serenità a un cane

L’esperimento si è focalizzato anche sul capire quali sono i livelli di ansia, ma anche il tempo di riposo, così come la qualità del sonno dei cani dopo che hanno passato una serata in compagnia dei loro padroni di fronte alla tv a guardare delle serie tv.

La serie tv che favorisce maggiormente il riposo di un cane è Bridgerton. I dati sono inequivocabili, con un tempo di riposo medio di 37 minuti in un’ora, il 90% di qualità del sonno e solo 89 come punteggio medio per quanto riguarda il livello d’ansia.

Ottimi risultati anche per una delle serie tv più famose di sempre, ovvero Friends. In questo caso, infatti, il tempo di riposo medio si è aggirato intorno ai 36 minuti, con una qualità del sonno molto alta, pari all’80%. Più alti, però, i valori medi in riferimento al livello d’ansia, che hanno raggiunto un punteggio pari a 127.

Al terzo posto, a parimerito, troviamo Rick and Morty e L’Accademia dei Cuccioli. Se in realtà i valori di qualità del sonno, 85% e 84% sono simili, il tempo di riposo medio è stato praticamente uguale, 34 minuti, il livello d’ansia è stato chiaramente differente. Rick and Morty ha il dato migliore in assoluto, con un punteggio pari a 75, mentre l’Accademia dei Cuccioli inevitabilmente finisce per produrre un po’ di ansia nei cani che hanno preso parte all’esperimento, toccando un punteggio medio pari a 149.

Come tempo di riposo medio le due serie tv che hanno fatto registrare i dati peggiori sono The Witcher e Stranger Things. Nel primo caso, il tempo di riposo si è aggirato intorno ai 27 minuti, mentre nel secondo caso si sono toccati i 28 minuti. Scende anche la qualità del sonno media: con Stranger Things si aggira intorno al 77%, mentre con The Witcher si arriva al 75%. Dati non molto dissimili per quanto riguarda il livello d’ansia, che arriva a 99 con The Witcher, mentre si ferma a 91 con Stranger Things.

Musica folk l’ideale per far calmare i cani

A quanto è risultato dall’esperimento, pare proprio che la musica folk rappresenti la soluzione migliore per garantire un effetto rilassante sui cani. In media, l’esperimento ha rivelato un tempo di relax pari a 46 minuti, il più alto dato registrato in riferimento al genere folk, nel corso del test, è stato pari a 60 minuti. Cosa vuol dire? Semplicemente che per un cane, l’ascolto di canzoni del genere folk, è stato letteralmente conciliatore di un ottimo riposo. Subito dopo, come generi musicali rilassanti per gli amici a quattro zampe, troviamo jazz e pop.