¿Cuál es la canción del anuncio Renault Clio 2023?

El último anuncio de Renault nos brindan el lanzamiento del nuevo Renault Clio. Y seguramente el fascinante verso de la canción de ensueño que acompañan el anuncio Renault se queda en nuestra mente. Pero, ¿Cuál es la canción que tanto nos fascina?

El anuncio oficial de Renault Clio E-Tech Full hybrid lo podéis encontrar aquí.

¿Cuál es la canción del anuncio del Renault Clio?

La canción utilizada en el anuncio del nuevo Renault Clio es “Oh L’Amour” ,una famosa canción de la banda británica de synth-pop Erasure. La canción se lanzó en 1986 como sencillo del álbum debut del grupo, titulado “Wonderland”. La canción que se convirtió en un éxito internacional, tiene un sonido synth-pop alegre y pegajoso con letras que hablan de amor y deseo. A continuación puedes encontrar el video oficial de la canción.

La elección de la canción “Oh L’Amour” de Erasure para un anuncio publicitario de la Renault Clio E-Tech Full Hybrid parece ser una decisión interesante y significativa. El lema del anuncio, “Mismo amor, nueva energía“, parece conectar directamente la idea de un amor constante e inmutable con la eficiencia y la energía sostenible del Renault Clio híbrido. Un amor duradero que proporciona la misma energía y diversión de conducción de siempre y que nos acompaña al futuro.

Puede que la canción Oh L’Amour del anuncio Reanult Clio te haya enganchado tanto que tengas curiosidad de conocer también la letra, te la dejamos a continuación.

La letra de Oh L’Amour

Oh l’amour

Oh l’amour

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

Oh l’amour

Broke my heart

Now I’m aching for you

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

Looking for you

You were looking for me

Always reaching for you

You were too blind to see

Oh, love of my heart

Why leave me alone?

I’m falling apart

No good on my own

Oh l’amour

Broke my heart

And now I’m aching for you

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

Why throw it away?

Why walk out on me?

I just live for the day

For the way it should be

There once was a time

Had you here by my side

You said I wasn’t your kind

Only here for the ride

Oh l’amour

Broke my heart

And now I’m aching for you

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

No emotional ties

You don’t remember my name

I lay down and die

I’m only to blame

Oh, love of my heart

It’s up to you now

You tore me apart

I hurt heard inside-out

Oh l’amour

Broke my heart

And now I’m aching for you

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

Oh l’amour

Broke my heart

Now I’m aching for you

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

Oh l’amour

Broke my heart

Now I’m aching for you

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

Oh l’amour

Broke my heart

Now I’m aching for you

Looking for you

You were looking for me

Always reaching for you

You were too blind to see

Oh, love of my heart

Why leave me alone?

I’m falling apart

No good on my own

Oh l’amour

Broke my heart

And now I’m aching for you

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

Oh l’amour

Broke my heart

Now I’m aching for you

Mon amour

What’s a boy in love

Supposed to do?

Lee en Auralcrave las canciones de los anuncios más populares en este momento