Mulholland Drive: la explicación completa de la película de David Lynch

Una mujer sobrevive a un terrible accidente automovilístico en Mulholland Drive y pierde por completo la memoria. Traumatizada y asustada, se refugia en la casa de una actriz de Hollywood, donde conocerá a una chica en busca de fortuna que intentará ayudarla a recordar quién es ella. Mientras tanto, un conocido director tiene serios problemas con el hampa local, lo que le obliga a ser el protagonista de su nueva película, y una figura monstruosa aterroriza a un hombre sin nombre.

“Oye niña, es hora de despertar”

Es realmente difícil creer a David Lynch cuando dice que no se siente particularmente cinéfilo, porque cada una de sus películas es tan hermosa, tan cuidada en todos los aspectos, que solo puede provenir de una mente que entiende y ama profundamente el cine. en su mejor forma. Mulholland Drive no es una excepción, en efecto: dentro de una filmografía en la que es prácticamente imposible elegir un título estrictamente mejor que otros, salvo la desafortunada Dune, la película en cuestión representa el punto de máxima expansión de la poética lynchiana. Un punto de no retorno, una película más allá de la cual la poética de su autor ya no puede ir: no es casualidad que los siguientes títulos del director, Inland Empire y el regreso de Twin Peaks, sean expansiones de lo ya visto en esta y otras películas de Lynch. Esto no quiere decir que Mulholland Drive sea necesariamente el mejor Lynch, ni que lo que vino después sea peor: simplemente significa que esta obra es un punto de llegada definitivo.

Todo esto es curioso, porque la película nació de un estrepitoso fracaso: de hecho, a finales de los 90, ABC acordó producir para Lynch el episodio piloto de una nueva serie de televisión, concebida en la época de Twin Peaks (será descubrió más tarde que la idea original incluso preveía que se tratara de un spin off de la serie), con la esperanza de repetir el que sigue siendo hoy el mayor éxito comercial del director estadounidense. Las cosas salieron mal, porque la locutora no quedó satisfecha con el material rodado y decidió abandonar por completo el proyecto. Fue solo gracias a los franceses de Studio Canal que Lynch pudo retomar el piloto que aún estaba inédito, decidiendo agregar material nuevo (unos cuarenta minutos de escenas nuevas) para volver a armar todo y convertirlo en una película, luego estrenada en cines en 2001. La película más aclamada de los últimos veinte años nació, pues, de un proyecto televisivo descartado: divertido, ¿no?

Se equivoca la BBC al llamarla la mejor película del siglo XXI: Mulholland Drive es la última gran obra maestra del cine del siglo XX: una película tan revolucionaria como ligada al cine clásico, que hunde sus raíces en ese viejo Hollywood que menciona en varias ocasiones, y por el que Lynch probablemente siente una gran nostalgia.

Mulholland Drive es una película sobre la disociación de la mente, Lynch se centra en el plan de los sueños; Trauma, el sueño y el sueño como trauma: Mulholland Drive es el mayor estudio de un sueño (y por tanto de un trauma) jamás visto en el cine, que se desarrolla en tres niveles (realidad, sueño y subconsciente) que se entrecruzan y superponen. Como es habitual, esto sucede sin dar ninguna explicación, dejando que el espectador ordene los elementos (como sucedió con Carretera perdida). No hay misterio por desvelar, no hay thriller y no hay gran tragedia humana: para amar y comprender la película hay que dejarse llevar y adentrarse en el sueño.

Diane Selwyn (Naomi Watts) es una extra de Hollywood que nunca llegó a ser actriz: recientemente terminó una relación con Camilla Rhodes (Laura Harring), una actriz establecida, quien la ayuda a conseguir pequeños papeles en algunas películas. Una noche es invitada a una fiesta por Camilla y, mientras va por Mulholland Drive a bordo de una limusina, el viaje se interrumpe: esperándola en la carretera está el ex amante, que la lleva sorprendida a una fiesta en el hogar de Adam Kesher (Justin Theroux), director de su última película. Durante la fiesta, Camilla y Adam anuncian su próximo matrimonio, lo que provoca una profunda conmoción en la mente de Diane, quien luego decide contratar a un asesino para eliminar a la mujer que la traicionó. El asesino le muestra una llave azul: cuando Diane la vuelva a ver, será señal de que la misión ha sido cumplida. Esta es la parte clave de la película, que no se sitúa al principio de la película sino poco antes del final, y todo lo que sucede en las dos horas previas de Mulholland Drive no es más que un sueño de Diane, que a través del subconsciente reelabora la historia y sus sentimientos de culpa por haber ordenado la muerte de Camila.

La película (y en consecuencia el sueño) por lo tanto comienza con un intercambio de personas: a bordo de la limusina a lo largo de Mulholland Drive está Camilla, que sin embargo en el sueño se transforma en Diane (aquí tiene lugar la disociación), y que sobrevive a un camino terrible accidente. Completamente perdida la memoria, Diane/Camilla comienza a deambular en la noche por las calles de Los Ángeles y luego encuentra refugio en la casa de una famosa actriz que hacia parte del set de una nueva película. Mientras tanto, una chica llamada Betty (alias Naomi Watts / proyección distorsionada y “purificada” de Diane) llega a la ciudad de los ángeles con el sueño de irrumpir en el mundo del cine, acompañada de una pareja de ancianos con una sonrisa inquietante, que luego se revelaran ser proyecciones de su sentimiento de culpa, y se instala en la casa de la tía de la actriz, ocupada por la proyección de Camila, con quien comienza a entablar amistad.

Lo que sigue es una serie de hechos aparentemente sin sentido que en realidad encajan a la perfección en la lógica del sueño y el sentimiento de culpa del protagonista: vemos al director Kesher (odiado por Diane) representado como un inepto, indefenso ante la traición del protagonista. la esposa con el hombre de la piscina (hecho real, contado por Kesher en la fiesta de compromiso, ridiculizado en el sueño) perdiendo el control de su propia película cuando unos poderosos jefes de la mala le imponen por la fuerza el nombre del protagonista; vemos a un asesino (el mismo contratado en realidad para matar a Camilla) incapaz de completar un trabajo sin causar un desastre (una señal de que, inconscientemente, a Diane le gustaría que Camilla se salvara); vemos a Diane/Betty resultar una espléndida actriz en una audición, tanto como para dejar boquiabiertos a los presentes y ser conducida por una amiga de su tía en el plató de otra película (solo la de Kesher) de la que ella escapa , tras un intercambio de miradas con la directora en el que se pretende que el famoso papel protagonista le hubiera sido confiado a ella, tras haber presenciado el papel de la chica “impuesta desde arriba” (que, casualmente, se llama Camilla Rhodes y tiene las facciones de la chica que la Camilla real ha besado delante de Diane en la fiesta de compromiso).

Sobre todo pende la sensación de que el destino de cada personaje está dirigido desde arriba, por una especie de fuerza capaz de regular el destino. Hay muchas figuras misteriosas que transmiten este sentimiento: el monstruoso vagabundo que da un susto de muerte al hombre sin nombre al principio de la película (que en realidad es un testigo involuntario del pacto entre Diane y el asesino) y que reaparecerá en el momento de paso del sueño a la realidad, como una especie de guardián del subconsciente; la pareja de ancianos, que reaparece en el momento del colapso final de Diane, llevándola al suicidio, y finalmente el gran titiritero, un hombre en silla de ruedas que puede maniobrar el sueño.

El momento más importante de la película ocurre hacia el final del sueño, cuando la proyección de Camilla comienza a curarse de la amnesia al recordar el nombre de “Diane Selwyn” y, junto con Betty/Diane, realiza una serie de investigaciones que traen las dos mujeres a una casa en la que se encuentra el cadáver de una mujer, desfigurado y en avanzado estado de descomposición: conmocionados por el hallazgo, los dos se refugian en la casa de Betty de la que, tras haberse convertido en amantes durante una noche, llegan al Club Silencio.

Es el momento más onírico y significativo de toda la película: Club Silencio es un teatro, abierto a altas horas de la noche, en el que “todo está grabado” y en el que muere un cantante mientras la canción, en reproducción, sigue sonando.

De regreso a casa, Betty desaparece en el aire, y Diane/Camilla encuentra una misteriosa caja azul, que una vez abierta con una llave (la llave azul de la realidad) revela el engaño del sueño y marca el paso al plano de la realidad.

Enumerar en detalle todos los elementos de la realidad que regresan en el sueño requeriría un verdadero ensayo: para hacer una lista rápida basta con enumerar al Vaquero (visto de pasada en la fiesta de compromiso y elemento fundamental del sueño), Coco (la madre de Kesher en realidad , dueña de la casa de la tía de Betty en el sueño), la criada Betty de la realidad (de la cual Diane tomará su nombre en el sueño y de la cual, en el sueño, la proyección de Camilla recordará el nombre “Diane”) y el mencionado testigo involuntario del trato con el asesino.

En realidad, destruida por el sentimiento de culpa por la muerte de su amigo/amante, Diane es incapaz de manejar la situación y sufre un colapso psicológico total: perseguida por los dos ancianos transformados en criaturas aterradoras decide suicidarse con una pistola. baleado, convirtiéndose así en el cadáver encontrado en el sueño, que había predicho su destino.

Hay mucho cine clásico en Mulholland Drive, empezando por la imprescindible La Donna Who Lived Twice de Alfred Hitchcock (cuyo juego de intercambios entre personajes ya fue la base de Lost Roads) para pasar al tono y la estética general de la película. en el que vemos a todos los personajes moviéndose, hablando e incluso vistiéndose y peinándose como en un cine negro del pasado, a pesar de estar ambientada en el mundo contemporáneo. Esta elección estilística crea esa particular atmósfera atemporal que permitirá que esta gran obra maestra no se vea afectada por el paso del tiempo, inmortal y siempre en primer plano en la colección de todo verdadero cinéfilo.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

Share this story: