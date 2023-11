Nuovi giochi di Live Dealer da giocare su Bankonbet Casino nel 2023

I nuovi titoli di croupier dal vivo non vengono lanciati tutti i giorni, il che rende speciale ogni nuova uscita. La lobby live di bankonbeter.it è stata recentemente arricchita con una serie di nuovi giochi, e gli appassionati del genere troveranno alcuni dei titoli particolarmente interessanti da esplorare.

Mega Fire Blaze Lucky Ball Live

Il primo titolo degno di nota che è stato appena aggiunto alla lobby del dealer live di Bankonbet Casino si chiama Mega Fire Blaze Lucky Ball Live. I titoli Lucky Ball non sono necessariamente una novità per le lobby dei croupier dal vivo, in quanto sono già stati rilasciati diversi titoli di questo tipo. Questo nuovo gioco, tuttavia, si distingue per l’offerta di molteplici caratteristiche uniche che rendono l’esperienza più interessante e aggiungono un enorme valore di rigiocabilità.

Il processo di gioco principale di Mega Fire Blaze Lucky Ball Live ruota attorno a una macchina che fa uscire palline con numeri da 1 a 100. I giocatori devono presentare le loro puntate prima dell’inizio del gioco. I giocatori devono effettuare le loro puntate prima dell’inizio del round e di solito c’è un ritardo di un minuto affinché tutti abbiano il tempo necessario per farlo. A ogni giro vengono estratte venti palline diverse e le vincite dei giocatori dipendono presumibilmente dai numeri fortunati.

Il gioco offre un sistema completo di vincite, in modo che ogni giocatore abbia una discreta possibilità di vincere. Le vincite derivanti da combinazioni minori non sono così impressionanti, ma la maggior parte degli utenti si è comunque divertita. Inoltre, il titolo offre tre jackpot con moltiplicatori di vincita di x120, x700 e x2.500, una delle caratteristiche migliori di Mega Fire Blaze Lucky Ball Live.

Friday Big Quiz

Il secondo titolo che è stato recentemente aggiunto all’assortimento live di Bankonbet Casino è piuttosto unico. A differenza di tutti gli altri giochi presentati oggi, Big Friday Quiz non segue un concetto già consolidato nel segmento dei giochi con croupier dal vivo. Anche se nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati molti giochi a premi, quasi nessuno di essi aveva il formato di un quiz.

I giocatori hanno trovato interessante questo approccio nuovo e unico, tanto da far salire il gioco sulla pagina dei popolari del casinò il giorno stesso del suo rilascio. Il gioco in sé è abbastanza semplice, in quanto ruota tutto intorno ai giocatori che rispondono a domande trivia di varia difficoltà. Un altro aspetto che distingue il Big Friday Quiz è il funzionamento dei premi di questo gioco. Le vincite non dipendono esclusivamente dall’importo della puntata e da moltiplicatori fissi per risultati specifici. Al contrario, il gioco ha un montepremi fisso che viene suddiviso equamente tra i vincitori del quiz.

Il gioco si è rivelato un enorme successo e i giocatori sono entusiasti di vedere cosa succederà in futuro. Altri fornitori di croupier dal vivo noteranno sicuramente l’incredibile performance del Big Friday Quiz ed è ragionevole aspettarsi che almeno alcuni di loro propongano le proprie varianti del gioco con nuove caratteristiche e interessanti modifiche al concetto.

Live Joker’s Wheel

L’ultimo gioco con croupier dal vivo di Bankonbet Casino che vale la pena di provare si chiama Live Joker’s Wheel. Si tratta di un gioco televisivo in diretta, chiaramente ispirato ad altri titoli di successo del genere, come Crazy Time. Anche se il concetto di base è molto simile, Live Joker’s Wheel migliora e amplia le caratteristiche che i giocatori hanno apprezzato molto in altri giochi di questa nicchia.

Per esempio, questo titolo ha quattro diversi giochi bonus che offrono enormi vincite potenziali, e tutti hanno colpi di scena e regole diverse. Il valore RTP di Live Joker’s Wheel è del 95,26%, il che lo rende più interessante per gli utenti esperti. Infine, ma non per questo meno importante, il gioco è compatibile con tornei e altre competizioni, il che sarà sicuramente vantaggioso non appena gli operatori inizieranno a integrare questa funzione.