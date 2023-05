Quando la letteratura prende vita: i videogiochi ispirati ai grandi capolavori

La letteratura del passato è tutt’altro che distante dalla modernità e anzi anche i più grandi capolavori hanno dimostrato di sapersi adattare benissimo ai cambiamenti della nostra epoca, per esempio diventando fonte di ispirazione più o meno esplicita per film, serie TV e addirittura videogame. Proprio il mondo dei videogiochi, infatti, trae spesso spunto dai classici letterari per catapultare i giocatori in maniera più viva e diretta nei mondi immaginati dagli autori: ecco qualche esempio particolarmente interessante.

Il legame tra videogame e letteratura

Nell’era digitale, l’incontro tra letteratura e videogiochi ha dato vita a una forma di intrattenimento unica, che unisce la bellezza dei capolavori letterari con l’interattività coinvolgente dei videogame. Molti sviluppatori di giochi, infatti, hanno tratto ispirazione da romanzi, poemi epici e racconti classici, creando esperienze videoludiche che permettono ai giocatori di immergersi nelle trame e nei mondi narrativi che hanno affascinato generazioni di lettori. Dagli scenari fantasy a quelli storici, oggi è possibile trovare sul mercato videoludico tante proposte di valore, che hanno avuto in molti casi anche il merito di accendere i riflettori sui prodotti letterari e di renderli famosi tra le nuove generazioni.

The Witcher

Sviluppata da CD Projekt Red, quella di The Witcher è una serie di videogiochi basata sui racconti fantasy dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. I giochi seguono le avventure del cacciatore di mostri Geralt di Rivia in un mondo medievale pieno di creature magiche, intrighi politici e scelte morali complesse. La serie ha ottenuto grande successo grazie alla sua narrazione coinvolgente e ai personaggi ben sviluppati, che hanno appassionato tanti giocatori di ogni età pronti a vestire i panni del protagonista per completare le missioni richieste. Molto apprezzata in versione videogame, la saga di The Witcher ha ottenuto peraltro grande successo anche in TV, con l’omonima serie pubblicata da Netflix.

Assassin’s Creed

Uno dei videogame più amati degli ultimi anni è senza dubbio Assassin’s Creed, franchise creato da Patrice Désilets, Jade Raymond, e Corey May in cui vengono ricreate diverse epoche storiche e riproposti eventi di rilievo. La famosa serie pubblicata da Ubisoft ha tratto infatti ispirazione non solo da diversi periodi storici ma anche da numerose opere letterarie per creare un mondo virtuale ricco di avventure. Una volta entrati negli scenari di Assassin’s Creed, i giocatori possono esplorare luoghi come l’antico Egitto, la Firenze rinascimentale e la Londra vittoriana, mentre interagiscono con personaggi storici e vivono avvincenti trame politiche. L’influenza della letteratura è evidente in molti titoli della serie, come “Assassin’s Creed: The Renaissance”, basato sul romanzo “Assassin’s Creed: Rinascimento” di Oliver Bowden.

Castlevania

Nel magico mondo dei videogiochi non poteva mancare ovviamente uno dei personaggi letterari più amati di tutti i tempi, ossia il conte Dracula, protagonista dell’opera di Bram Stoker. I titoli ludici tratti in maniera più o meno diretta al romanzo del 1897 sono diversi e spaziano dai giochi di azione a quelli di casino, dove per esempio all’interno dei cataloghi dedicati alle slot machine online è possibile individuarne diverse che utilizzano grafiche e simboli a tema vampiresco liberamente ispirate al misterioso nobile rumeno. Tra i videogame a tema Dracula più famosi troviamo Castlevania, celebre serie sviluppata principalmente da Konami, che ha come protagonista principale il cacciatore di vampiri di nome Simon Belmont. Il gioco è ambientato nel Castello di Dracula e il giocatore deve affrontare una serie di mostri e creature sovrannaturali per sconfiggere il Conte Dracula stesso. La serie Castlevania ha visto nel corso degli anni la pubblicazione di numerosi capitoli su diverse piattaforme, offrendo una vasta gamma di avventure ispirate dunque al capolavoro dello scrittore irlandese.

Alice: Madness Returns

Altra opera letteraria che a distanza di oltre un secolo e mezzo dalla sua uscita continua ad appassionare e a ispirare è Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Uscito nel 1865, il testo dello scrittore britannico può vantare innumerevoli riproduzioni cinematografiche e televisive, tra film, serie e cartoni animati che riprendono con toni di vario genere le avventure della protagonista. Non poteva restare indifferente il mercato dei videogiochi, dove troviamo per esempio Alice: Madness Returns, titolo sviluppato da Spicy Horse che mescola elementi di azione e avventura psicologica. Il gioco presenta una versione distorta e oscura del mondo di Alice, nella quale i giocatori esplorano i recessi della mente della protagonista e affrontano le sue paure e i suoi demoni interiori mentre attraversano ambientazioni surreali e incontrano personaggi stravaganti.