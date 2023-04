Bonus di benvenuto nei casinò online: scopriamo tutti i vantaggi

Posted by

Quando ti affacci per la prima volta su un casinò online non AAMS-ADM rimarrai sicuramente colpito dai bonus che la piattaforma mette a tua disposizione. Esistono molte opportunità che migliorano la tua esperienza di gioco. Questi bonus di benvenuto o promozioni variano a seconda del casinò e possono influenzare positivamente il tuo modo di giocare. Puoi trovare quello più adatto a te consultando https://migliorinonaams.com per avere una panoramica completa ed effettuare la tua scelta preferita. Vediamo adesso alcune tipologie di bonus disponibili con gli eventuali vantaggi di cui potrai godere.

Bonus senza deposito

Partiamo con il dire che non è molto semplice trovare un casinò che abbia questa tipologia di bonus, ma ci sono! Come dice il nome potrai usufruire di questa promozione senza dover effettuare alcun tipo di deposito. Solitamente si tratta di un accredito di denaro diretto sul tuo conto di gioco appena creato. Quello che dovrai fare è:

Iscriverti al casinò fornendo i tuoi dati

Controllare che l’accredito sia avvenuto correttamente sul tuo conto di gioco.

È un procedimento automatico, quindi non incontrerai nessun problema e sarai pronto a giocare immediatamente l’importo. Non potrai ovviamente ritiralo subito. Dovrai giocare quell’importo alcune volte prima di incassare le vincite.

Bonus sui depositi

Per accedere a questa tipologia di Bonus dovrai effettuare almeno un deposito sul tuo conto di gioco. Spesso i casinò danno una percentuale in base a quanto hai ricaricato, con un tetto massimo. Quindi potrai avere anche la totalità ed oltre della tua ricarica, dipende dal bonus di benvenuto. Quello che dovrai fare per usufruirne è:

Registrarti al casinò per aprire il tuo conto di gioco

Selezionare un metodo di deposito

Depositare l’importo e riscuotere il bonus

Presta attenzione ai Termini ei condizioni del casinò, in quanto per ricevere il bonus potresti dover ricaricare un importo minimo ed effettuare qualche passaggio, magari anche con l’aiuto dell’assistenza clienti. In più le percentuali di bonus che riceverai dalla tua ricarica non possono essere riscosse, ma devono essere giocate alcune volte. Tutto questo però faciliterà e migliorerà la tua esperienza di gioco e le tue possibilità sul casinò online.

Bonus giri gratuiti

Spesso utilizzato in combinazione con il bonus di benvenuto, ti permette di avere dei giri gratis per le slot machine. Ecco cosa dovrai fare per averlo:

Iscriviti al casinò ed apri il conto di gioco

Effettua il tuo primo versamento e scegli il tuo bonus preferito

Leggi i termini e le condizioni del bonus giri gratuiti

In molti casi i giri per le slot vengono accreditati un tot al giorno, ogni 24 ore, e alcune volte dovrai farne richiesta all’assistenza clienti. Ricorda che questi giri possono essere vincolati ad alcune slot machines in promozione al momento.

Bonus Rimborso o Cashback

Si tratta di una tipologia di bonus molto in voga trai casinò. Non è legata al tuo bonus di benvenuto, ma può essere utilizzata facendo nuovi depositi o per alcune promozioni. È un bonus che va in automatico, basta selezionarlo e rispettare i requisiti richiesti dalla piattaforma.

Sicuramente è piacevole, in quanto riceverai una percentuale dell’importo ricaricato o scommesso che ti permetterà di giocare nuovamente. Non potrai ritirare il tuo cashback ma dovrai giocarlo o scommetterlo per interno nuovamente.

Punti fedeltà e programmi VIP

Alcuni casinò, al momento della registrazione, ti iscrivono automaticamente al loro programma VIP. Nella maggior parte dei casi, per ogni euro giocato, riceverai un punto fedeltà. Questi ti aiuteranno a scalare il programma VIP. Ad ogni livello avrai dei vantaggi esclusivi, come limiti di prelievo maggiori, bonus migliori. Assistente personale e, in qualche caso, anche un super premio finale.

Come scegliere il miglior bonus di benvenuto

Ogni giocatore ha le proprie esigenze. Se sei appassionato di casinò, ti converrà sceglierei l bonus che ti permette di avere facilitazioni per i tuoi giochi preferiti e anche dei giri gratis per le slot machines. Se la tua passione è lo sport opterai per le promozioni associate agli eventi a te preferiti.

Ricordati sempre che ci sono dei minimi importi da ricaricare e dovrai seguire i termini e le condizioni che la piattaforma ti illustrerà per godere di questi vantaggi

Conclusione

La scelta del tuo bonus è molto importante, ti permetterà di migliorare la tua esperienza di gioco e di godere appieno del casinò online. Quindi non esitare a confrontare i bonus migliori su https://migliorinonaams.com e scegliere quello che più si addice alle tue caratteristiche di giocatore.