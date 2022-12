Giocare online: 6 consigli su come scommettere e vincere

Perché decidiamo di iscriverci e iniziare a giocare in un casinò online? Se la seconda risposta è quella di trascorrere un po’ di tempo in spensieratezza, la prima è sicuramente quella delle vincite. Che si tratti di pochi euro o, auspicabilmente, una somma maggiore, a tutti piace poter arrotondare le proprie entrate con qualche premio ottenuto al tavolo verde o con le scommesse sportive. Anche se tutti lo vorremmo, uscire vincenti da una sessione di gioco potrebbe essere un po’ più complicato del previsto, come conferma anche Dominik Kohl, uno degli squali del poker nato e cresciuto a Berna.

Se hai un po’ di esperienza nel gambling virtuale, saprai già l’importanza di affidarsi per prima cosa a siti sicuri e legali, che possano garantirti sia la lealtà dei risultati di gioco che la certezza di ottenere il pagamento delle tue vincite, come avviene nei siti selezionati da miglioricasinoonlineeuropei.org/. Ma la vita del giocatore è anche confronto con il tavolo verde, quindi un face to face con la fortuna, il croupier e, in parte, i propri punti deboli.Â

Se sei determinato a ottenere il meglio dalle tue puntate al gioco, dai un’occhiata a questi rapidi consigli prima di iniziare la tua prossima sessione.Â

Stabilisci il tuo budget

Sedersi al tavolo verde (anche se virtualmente) senza aver prima stabilito un limite di puntate totale per quella specifica sessione, giorno o settimana, non è un comportamento da consigliare. Al contrario, prima ancora di aprire il tuo smartphone dovresti decidere quanto puoi permetterti di scommettere e suddividere la somma in base alla frequenza con cui giochi. Ricorda la regola aurea: non scommettere più di quello che puoi permetterti di perdere.

Non rincorrere le perdite

Al gioco, si sa, è la fortuna ad avere l’ultima parola. Questo vuol dire che dopo una serie di mano vincenti, potresti trovarti a ottenere dei risultati meno positivi di quelli iniziali. A questo punto l’istinto, forte e difficilmente domabile, è quello di recuperare la perdita ad ogni costo, come se le vincite ci fossero scappate di mano per un soffio. Non farlo: una volta raggiunto il limite stabilito sopra, cerca di avere l’autocontrollo necessario per chiudere la sessione di gioco.Â

Andare avanti non può che peggiorare la situazione, perché sarà sempre più difficile riuscire a controllare il proprio comportamento di gioco. Non solo: spesso, anche dopo essere riusciti a recuperare qualcosa delle perdite, il giocatore tende a voler continuare a giocare, convinto che sia il momento giusto per andare oltre il proprio budget e “sbancare”.Â

Non smettere mai di imparare

Spesso il giocatore ritiene che conoscere le regole del gioco sia sufficiente per sfidare la sorte e puntare a delle vincite. In realtà non è così: il gioco è molto di più di un semplice elenco di regole, e questo vale soprattutto per i giochi di strategia. Osserva gli altri giocatori quando giocano e, se puoi, approfitta delle partite in modalità demo. Ci sarà sempre qualcosa di nuovo da imparare e applicare all’atto pratico, che ti aiuterà a massimizzare le tue vincite o, almeno a ridurre le tue perdite.

Inizia dai giochi più semplici

Anche se la categoria di giochi all’interno di un casinò è abbastanza circoscritta, dato che si tratta di giochi da tavolo e slot online, la varietà all’interno di ciascuna sezione è praticamente infinita.Â

Il livello di difficoltà delle slot online può cambiare di molto ad esempio, perché i software di gioco possono presentare funzioni e caratteristiche speciali più o meno complesse che, se da una parte aumentano le possibilità di vincita del giocatore, dall’altra possono rendere il gameplay un po’ più sofisticato. Lo stesso vale per il poker o il blackjack, ove le varianti disponibili, tra cui quella multihand, possono richiedere livelli di esperienza superiori.Â

Per questo è importante saper valutare la propria esperienza e scegliere il gioco, e la sua variante, più adatta.

Non sottovalutare i bonus

I bonus dei casinò online a volte possono essere semplici specchietti per allodole, altre volte invece possono rivelare condizioni interessanti e convenienti per i player. In questa seconda ipotesi puoi accedere a una promozione che ti consente di effettuare delle puntate che, se non sono del tutto gratuite, quantomeno ti costano meno, con un beneficio diretto sul tuo budget e sul tuo portafoglio. Ottimizzare il proprio bankroll è una delle strategie di vincita principali!

Impara a terminare il gioco

Ci sono dei giorni e dei momenti in cui giocare non è una buona idea ma, nonostante ce ne rendiamo conto, decidiamo di iniziare lo stesso una partita. Se vuoi costruire un’esperienza di player di successo, è importante capire quando chiudere il gioco, per qualsiasi motivo: oltre ad aver raggiunto il budget stabilito, possono esserci condizioni fisiche o psicologiche che minano le nostre prestazioni al tavolo verde. Saperle riconoscere e comportarsi di conseguenza è uno dei primi passi per una carriera da player vincente.Â