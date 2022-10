Nations League: Italia batte Ungheria 2:0

L’Italia è in crisi, non ci sono dubbi. Non sarà presente ai Mondiali in Qatar che si svolgeranno dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. Non si è qualificata per la seconda volta consecutiva e la terza volta nella storia ed è fuori dal Mondiale.

Ora gli Azzurri battono l’Ungheria nell’ultima sesta giornata della Nations League, portandosi in questo modo in testa alla classifica del gruppo 3 e chiudono a 11 punti, lasciando l’Ungheria a 10. Si qualificano così per la fase finale della Nations League. La squadra di Mancini, quindi, è comunque in corsa per un trofeo dopo la sconfitta amara nella partita contro la Macedonia del Nord 1-0 che determinava se l’Italia avrebbe partecipato ai Mondiali.

Gli Azzurri vincono e si ritrovano se stessi, anche se ormai è troppo tardi per farsi vedere in Qatar. Giocano la partita ideale, nonostante che tutta la Puskas Arena sia piena di 60.000 tifosi infuocati dei ragazzi di Marco Rossi. E questa vittoria non era mica così certa, dopo che l’Ungheria ha battuto nel girone due volte l’Inghilterra e una volta la Germania. A Mancini torna almeno in parte la speranza, la voglia e l’orgoglio.

La Final Four per l’Italia

L’Italia vince contro l’Ungheria 2-0 a Budapest. Il gol nel primo tempo di Raspadori (27’) e un raddoppio di Dimarco (52’) nella ripresa (il gol numero 1500 della Nazionale) portano gli Azzurri alla Final Four di Nations League. Entrambi approfittano delle splendide occasioni per mettere dentro la palla, sparando a porta vuota. Ma soprattutto si è fatta vedere l’Italia di Donnarumma che si oppone agli ungheresi con almeno tre grandissime sparate. Nella ripresa gli Azzurri soffrono e Mancini decide di inserire Pobega e Scamacca che rilevano Jorginho e Raspadori. È stata una mossa che si è rivelata vincente, invece la nazionale ungherese si spegneva pian piano con il passar dei minuti. Dal primo all’ultimo fischietto del francese Benoit Bastien l’Italia dimostra nuovamente il corraggio e la lucidità. Gioca meglio, è di qualità decisamente superiore rispetto al suo avversario. Si può tenerla in considerazione, piazzando le scommesse sportive per la Final Four che si gioca il prossimo anno, nel giugno del 2023, probabilmente in Olanda. I ragazzi di Mancini ne prenderanno parte con Croazia, Olanda e una tra Portogallo e Spagna.

Donnarumma non perde il filo

Il portiere italiano non si ferma, si gioca a ritmi pazzeschi perché i ragazzi di Rossi non vogliono farsi sfuggire neanche un’occasione e lanciano un attacco su vasta scala sulla porta italiana. Donnarumma compie tre-quattro sparate su Adam Szalai, Szoboszlai e due volte Styles, queste naturalmente aprono lo spazio di cui approfitta l’Italia.

Commenti

Marco Rossi dopo la partita ha affermato che hanno avuto letture sbagliate nel primo tempo, ma non era possibile comunicarle dalla panchina. Non vuole cercare i responsabili, sono tutt’unica squadra per il bene e per il male. È orgoglioso dei suoi ragazzi che hanno lottato benissimo per tutto il tempo della partita, anche se si sono trovati parecchie volte in difficoltà. Nel suo parere, bisogna essere consapevoli che si tratta di campioni d’Europa e che tantissimi calciatori giocano davvero all’altissimo livello, come Donnarumma che è ritenuto il miglior portiere al mondo. Secondo Donnarumma, questa vittoria ci voleva proprio, per svegliare nuovamente un po’ di entusiasmo, anche se è impossibile tornare indietro e il Mondiale perso rimane una ferita aperta. Ora l’obiettivo degli Azzurri è vincere la Final Four di UEFA Nations League.