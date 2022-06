Pass The Dutchie: il significato del testo e la sua storia

Pass The Dutchie è stato un grande successo musicale del 1982, prodotto dalla band britannica-giamaicana Musical Youth. Il successo del brano in Gran Bretagna è stato tale che il video ufficiale è diventato il primo video musicale con persone di colore ad andare in heavy rotation su Mtv UK, ancitipando di qualche settimana Billy Jean di Michael Jackson. La canzone è diventata di nuovo popolare nel 2022 grazie alla sua apparizione nella stagione 4 di Stranger Things. In questo articolo approfondiremo il significato del testo e forniremo anche alcuni utili aneddoti sulla sua storia.

Potete trovare il video ufficiale della canzone qui sotto.

Pass The Dutchie: il significato del testo e la storia del brano

Pass The Dutchie è in realtà una cover. La band Musical Youth lo ha prodotto partendo da due diversi brani, uno dei quali è Pass The Kouchie dei Mighty Diamonds. Il Kouchie è il contenitore in cui viene tenuta la marijuana nello slang giamaicano, mentre la Dutchie è solo un semplice pentolino. Musical Youth ha deciso di cambiare la parola usata semplicemente per rendere la canzone più politicamente corretta.

Il significato del testo è comunque molto chiaro: i versi si riferiscono a ciò che le persone in Giamaica potrebbero dire quando stanno insieme, fumando, e si chiedono a vicenda di “farla girare”.

Nella canzone, il protagonista cammina liberamente in un pomeriggio d’estate e, passando davanti a un campo di rasta, sente le parole provenire dal gruppo: “passa il dutchie dal lato sinistro”. Lo spirito della canzone è quindi quello tipico della musica reggae, che in modo molto spensierato invita tutti a godersi la vita ed essere felici, eventualmente fumando per rilassarsi. La canzone descrive una situazione felice in cui un gruppo di uomini fuma e si diverte nel loro campo.

So I stopped to find out what was going on

‘Cause the spirit of Jah, you know he leads you on

There was a ring of dreads and a session was there in swing

You could feel the chills as I seen and heard them say

Pass the Dutchie ‘pon the left hand side

Pass the Dutchie ‘pon the left hand side

Quindi mi sono fermato per scoprire cosa stesse succedendo

Perché lo spirito di Jah, sai che ti guida

C’erano dei rasta in cerchio e c’era una sessione in corso

Potevi sentire i brividi mentre li vedevo e li sentivo dire

Passa il Dutchie dal lato sinistro

Passa il Dutchie dal lato sinistro

L’intento della canzone, e della musica reggae in generale, è quello di evidenziare il fatto che vivere la vita in modo così aperto e libero porta alla felicità, ma permette anche di produrre buona musica.

You play it on the radio

And so me say, we a go hear it on the stereo

And so me know we a go play it on the disco

And so me say we a go hear it on the stereo

La suoni alla radio

E così dico, andiamo a sentirlo sullo stereo

E quindi dico, andiamo a suonarlo in discoteca

E quindi dico, andiamo a sentirlo sullo stereo

Il successo di questa canzone è stato inaspettato, soprattutto perché la canzone originale dei Mighty Diamonds non aveva avuto successo paragonabile. Pass The Dutchie è stata numero uno nelle classifiche musicali del Regno Unito e ha raggiunto la top ten anche negli Stati Uniti, vendendo oltre 5 milioni di copie.

