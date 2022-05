La canzone della pubblicità Guerlain 2022: la potenza del pop

Da Aprile 2022 va in onda il nuovo spot televisivo della Guerlain, che presenta la nuova fragranza Aqua Allegoria. Come accade spesso per le pubblicità dei grandi brand di profumi, assistiamo a un bel mix di immagini affascinanti, colori sgargianti e musiche che rimangono impresse. Lo spot ufficiale è sul canale Youtube di Guerlain.

La canzone che possiamo sentire nello spot è Courage to Change di Sia, nota cantante pop americana che riscuote da sempre parecchio successo anche in Italia. Il video completo della canzone è qui sotto. La canzone è stata composta nel 2020 e fa parte della colonna sonora di Music, il musical diretto da Sia nel 2021.

Questo l’estratto della canzone che si sente nella pubblicità:

World, I want to leave you better

I want my life to matter

I am afraid I have no purpose here

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today?

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together we can do anything