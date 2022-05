Objection Hearsay: la formula, la canzone e il suo significato

Ad Aprile 2022 si sono tenute importanti udienze nel processo che vede schierate a parti opposte Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard, accusata di diffamazione. Il processo è stato ripreso in maniera estensiva e le immagini sono state diffuse nel web, venendo a creare un particolare trend in cui la gente si diverte a osservare come l’avvocato difensore di Amber Heard si sforza di non far terminare nessuna frase a Johnny Depp, continuando a interromperlo con le parole “Objection Hearsay”. È possibile osservare come l’interazione tra i due sfocia nel ridicolo da questo video.

Cosa significa “Objection Hearsay”?

Objection Hearsay significa “Obiezione, sentito dire.” È usato dagli avvocati nelle udienze in tribunale, quando la persona che depone presenta come verità qualcosa detto da altri in determinate circostanze, e dunque non comprovabile, né appartenente a ciò che chi parla può provare. Se la persona che testimonia, ad esempio, risponde a una domanda dicendo che “degli amici hanno detto che…”, ciò fa subito scattare normalmente l’obiezione Hearsay, perché quanto segue sono solo parole riportate dalla conversazione di altri, dunque non accettabili in aula di tribunale.

La canzone Objection Hearsay

L’avvocato difensore di Amber Heard ha usato questo tipo di obiezione in maniera così insistente da diventare caricaturale. E qualche giorno dopo, un utente del web ha creato una canzone che riprende la situazione che si è creata in tribunale, canzone che è diventata virale nei social in maniera pressoché immediata. La trovate qui sotto.

Il testo della canzone simula l’interazione tra l’avvocato di Amber Heard e Johnny Depp. In questo dialogo immaginario l’avvocato spiega che il vero problema è che non ha modo di difendere la sua cliente in maniera convincente quindi non gli resta che obiettare insistentemente, come ultima risorsa. Dall’altra parte, Johnny Depp si espone dicendo di essere una famosa star di Hollywood e che la sua vita è fantastica per forza. Il significato della canzone dunque mira a ridicolizzare soprattutto la figura dell’avvocato, ma punta anche alla superficialità della condizione di attore di Hollywood.

Ecco il testo completo e la sua traduzione.

I Used To Be Respected

People Took Me At My Word

Then I Became A Lawyer

Representing Amber Heard Objection! Hearsay!

Oh my God I Don’t Have A Case

Objection! Hearsay!

Now I’m Ashamed To Show My Face Well I’m A Famous Movie Star

Yeah Life Is Always Fine

I Sit Down At My Penthouse

Drinking Mega Pints Of Wine Objection! Hearsay!

I Don’t Know Why We Ever Wed

Objection! Hearsay!

Who The Hell Poops In Someone’s Bed I Object To Everything

I May Have An Infection

Cause I Say I Object

The Judge Says “That Was Your Own Question” Objection! Hearsay!

Court Isn’t Supposed To Be This Hard

Objection! Hearsay!

How Did I Ever Pass The Bar? Just One Final Question Sir

And This One Has Been Prepped

“What Is Your Name?”

My Name Is Johnny Depp Objection! Hearsay!

How Can You Prove That That’s Your Name

Objection! Hearsay!

Looks Like We Win And You’re Lame Objection! Hearsay!