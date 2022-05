In Stiller Nacht: la canzone tedesca dell’episodio 5 di Better Call Saul

Ogni intro degli episodi della sesta stagione di Better Call Saul, sono un enigma per i fan e sono sempre magistralmente diretti. E Black and Blue, l’episodio appena uscito, non rompe ovviamente con la tradizione.

Nella prima scena, dove si vede qualcuno -l’immagine è sfocata e non sappiamo dire chi sia- in un laboratorio dalla luce artificiale accecante, totalmente bianca, che sommerge in resina epossidica quello che sembra un piccolo metro di metallo, mentre in sottofondo si sente una canzone in tedesco.

La canzone è una versione di un lied scritto da Johannes Brahms, e divenuto una canzone tradizionale tedesca.

La versione utilizzata nella intro è dei Pink Martini e The Von Trapps, uscita nel 2014:

Testo e traduzione della canzone

In stiller Nacht zur ersten Wacht

Ein Stimm beginnt zu klagen

Der nächt’ge Wind hat leis und lind

Zu mir den Klang getragen.

Von herbem Leid und Traurigkeit

Ist mir das Herz zerflossen.

Die Blümelein

Mit Tränen mein

Hab ich sie all begossen.

Der schöne Mond will untergeh’n

Dem Leid nicht mehr mag scheinen.

Die Sterne fein im Glitzerschein Mit mir sie wollen weinen.

Kein Vogelsang noch Freudenklang

Man höret in den Lüften.

Die wilden Tier’ trauern auch mit mir

In Steinen und in Klüften.

Nella notte calma, nel suo inizio,

Una voce iniziò a lamentarsi.

Il vento della notte, gentile e dolce

Mi ha portato il suono.

Di dolore amaro e tristezza

Il mio cuore si è sciolto.

Con le mie uniche lacrime

Ho innaffiato tutti i fiori. La bella luna vuole tramontare

Dal dolore, non vuole più brillare,

Le stelle con il loro luccichio,

Con me vogliono piangere.

Nessun canto degli uccelli o suono di gioia

Non si sente nell’aria.

Anche le bestie feroci piangono con me

Tra i sassi e gli anfratti.

La canzone in tedesco anticipa qualcosa, qualcosa che viene suggerito anche dalla dedica sull’oggetto posto in una cassa nera come una piccola bara: “In Liebe… Deine Junge”.