Justin Bieber, il significato di Peaches e l’amore per la moglie

A volte le canzoni possono nascondere significati complessi e difficili da decifrare. Altre volte le cose sono molto più semplici. E per chi vuole indagare cosa sono le pesche del singolo Peaches di Justin Bieber e cosa si nascondesse dietro gli strani versi del brano, il significato del testo è in realtà abbastanza chiaro.

I got my peaches out in Georgia (oh, yeah, shit)

I get my weed from California (that’s that shit)

I took my chick up to the North, yeah (badass bitch)

I get my light right from the source, yeah (yeah, that’s it)

Ho preso le mie pesche in Georgia

Prendo la mia erba in California

Ho portato la mia bella su al Nord

Prendo la mia luce dalla sorgente