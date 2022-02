Un quadro globale sulla produzione e diffusione di auto elettriche

Osserviamo la situazione attuale in merito al mercato globale dei veicoli elettrici e i fattori che concorrono alla promozione della vendita delle auto sostenibili.

Il mercato dei veicoli elettrici: una panoramica globale

In un momento storico come questo, in cui l’attenzione mondiale è focalizzata sulla sostenibilità ambientale e sulla riduzione dell’inquinamento, il controllo delle emissioni di carbonio gioca un ruolo a dir poco fondamentale. I dati annuali sulla produzione e sulla vendita dei veicoli elettrici costituiscono i tasselli di un enorme puzzle che si completerà quando le scelte ecologiche riusciranno ad abbattere drasticamente la concentrazione globale di gas serra.

Come per i vantaggi dei bonus rintracciabili su BookmakerBonusFinder.com nel contesto degli intrattenimenti online, i governi di tutto il tutto il mondo hanno riconosciuto il ruolo fondamentale giocato dai veicoli a emissioni zero all’interno dei progetti di tutela ambientale: la promozione dei veicoli elettrici è pertanto diventata parte integrante dei piani di decarbonizzazione dei diversi paesi. Tuttavia, il mercato mondiale dei veicoli elettrici non mostra una situazione omogenea.

Il mercato delle auto elettriche nel mondo

Mentre alcuni paesi stanno puntando tutto sul rispetto ambientale, altri devono ancora abbracciare completamente l’adozione dei veicoli elettrici come nuova forma di mobilità sostenibile. Nel 2020, le vendite globali di veicoli elettrici e ibridi oltrepassarono la soglia dei 3 milioni con l’Europa e la Cina a dominare il mercato globale. La situazione non è cambiata nel 2021, anno in cui queste due regioni hanno raggiunto l’80% delle vendite mondiali di veicoli elettrici e ibridi. Stando ai dati odierni, gli Stati Uniti, dotati di un grande potenziale per il futuro, vanno a coprire momentaneamente soltanto il terzo posto nel mercato delle auto ecologiche. Ma la situazione potrebbe ribaltarsi, e per Tony Sloterman, “Il futuro dell’industria dell’auto è ecocompatibile e made in America”.

Per quanto riguarda i dati sulla diffusione dei veicoli sostenibili, è ancora l’Europa a guidare la classifica con la Norvegia al primo posto tra i paesi con il maggior numero di autovetture vendute. A seguire la scia della Norvegia sono i restanti paesi del nord Europa, nello specifico Islanda, Svezia, Paesi Bassi, Finlandia, Danimarca e Svizzera.

I fattori che incentivano il mercato delle EV

Se è vero che l’informazione e la sensibilizzazione giochino un ruolo importante nella diffusione di scelte sostenibili, è anche vero che un’intensa spinta verso l’acquisto dei veicoli elettrici può derivare soltanto da fattori di tipo pratico. Prendiamo in considerazione il paese che guida il mercato globale, la Cina, dove le agevolazioni per l’acquisto di queste nuove vetture prevedono che l’acquirente sia rimborsato a seconda della gamma del veicolo comprato. Come la Cina, alcuni paesi europei concedono benefici fiscali per l’acquisto e il possesso di veicoli elettrici, oltre a incentivi come le esenzioni dai pedaggi stradali.

Un altro esempio di spinta all’acquisto, oltre che dai governi, può venire dalle case produttrici di auto elettriche. Un esempio è quello di Tesla, che nel 2021 è riuscita ad incrementare notevolmente le vendite dei propri prodotti chiudendo l’anno con una crescita dell’87% sull’anno precedente. Il motivo? L’introduzione di due modelli dai prezzi decisamente più accessibili: la Model 3 e la Model Y, che ad oggi costituiscono il 90% del totale delle vendite della nota azienda.

La vendita dei veicoli elettrici in Italia

In Italia, i dati raccolti alla fine del 2021 indicavano un lieve incremento nelle vendite di auto ibride ed elettriche rispetto agli anni precedenti. Le prime hanno rappresentato il 4,7% del mercato, mentre i veicoli elettrici il 4,4%. Si tratta di una notevole impennata rispetto allo 0,5% riscontrato nel 2019, tuttavia il traguardo raggiunto dagli altri paesi europei è ancora lontano.

