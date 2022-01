Harold Shipman: la placida apparenza del “dottor Morte”

Generalmente quando pensiamo alla figura e al modo di agire di un serial killer ci vengono in mente episodi di immensa brutalità, dove le vittime vengono uccise con ferocia e accanimento. Molto spesso è proprio così, talvolta però può accadere che le deviazioni mentali si manifestino in maniera completamente diversa, assumendo contorni più imprevedibili e furtivi.

È il caso di questa storia, verificatasi in Inghilterra alla fine degli anni ’90. Tutto inizia con una segnalazione e una successiva indagine che ha portato a scoperchiare un vaso di pandora che andava avanti da oltre vent’anni.

Una morte sospetta

1998, Hyde, località di Manchester. È il 24 Giugno quando viene trovata morta in casa Kathleen Grundy, una signora di 81 anni attiva e in salute. Nello stesso giorno viene recapitato ad un avvocato un testamento, in cui Kathleen dichiara di voler lasciare le sue proprietà al dottor Shipman, il suo medico.

Angela Woodruff, la figlia della donna, rimane piuttosto perplessa riguardo a questo fatto. I suoi sospetti la spingono a cercare di approfondire la questione e pochi giorni dopo viene contattata dallo studio legale che aveva ricevuto la lettera nel giorno della sua dipartita. Angela decide di fare una comparazione tra la firma del primo testamento che Kathleen aveva realizzato nel 1986 con quello comparso negli ultimi giorni. Le segnature non corrispondono.

La faccenda è piuttosto strana e viene avvertita la Polizia. Dopo aver esaminato le prove il sovrintendente decide di disporre la riesumazione del corpo della signora. I successivi esami sul cadavere dimostreranno che il presentimento della figlia era corretto. Kathleen Grundy è morta per un overdose di morfina. La sostanza le è stata iniettata tre ore prima della sua morte. Ricostruendo gli ultimi eventi nella vita della donna, emerge che in quel momento era stata visitata in casa dal dottor Shipman.

Gli agenti si dirigono immediatamente nella casa del medico, procedendo all’arresto.

Tra gli inquirenti comincia ad affiorare il dubbio che quello di Kathleen non sia l’unico caso. Approfondendo questo aspetto vengono riesumati i corpi di altri pazienti. Emerge che in 14 cadaveri sono presenti tracce di morfina. Analizzando il computer del medico risulta che queste morti fossero state tutte registrate per “cause naturali”, falsificando in questo modo gli atti.

A questo punto ci sono elementi più che sufficienti per supporre che dietro a quel dottore dall’aspetto rassicurante e rispettabile si nasconda in realtà un assassino seriale.

Ma come è iniziato tutto ciò? E chi è davvero Harold Shipman?

Harold Shipman

Nasce a Nottingham il 14 Gennaio 1946 da una famiglia di operai. Sviluppa fin dall’infanzia un rapporto particolare con la madre, che dimostra un atteggiamento iperprotettivo nei suoi confronti. La donna lo spinge ad applicarsi negli studi cercando di instillargli un senso di superiorità rispetto ai suoi compagni, motivo per cui cresce senza particolari amicizie, isolandosi dagli altri ragazzi. Nonostante ciò i risultati del suo impegno sono sotto gli occhi di tutti e Harold risulta di fatto uno degli studenti più promettenti.

Quando il ragazzo ha 17 anni la madre si ammala di cancro ai polmoni. Un evento che sconvolgerà per sempre la sua vita. Harold gli fa spesso visita all’ospedale e osserva con stupore quando i medici le iniettano la morfina, rimanendo affascinato da come quel farmaco riesca ad alleviare i dolori della donna.

Il 21 Giugno 1963 la madre muore, lasciando un vuoto emotivo incolmabile nell’esistenza del figlio.

Il giovane è deciso a intraprendere la carriera di dottore, e due anni dopo verrà ammesso all’università medica di Leeds. In questo periodo conosce Primrose, una ragazza di 17 anni con cui instaura una relazione e che diventerà sua moglie. La coppia darà alla luce quattro figli.

Shipman si laurea e nel 1974 comincia ad esercitare la professione di medico a Todmorden, un paese dello Yorkshire. Svolge questo ruolo per un certo periodo di tempo, fino a quando non viene scoperto dai colleghi mentre è impegnato a falsificare prescrizioni a se stesso di Demerol, un oppioide. Emerge quindi che Harold ha sviluppato una dipendenza da quel farmaco, motivo per cui viene allontanato e mandato in una clinica di riabilitazione.

Nel 1977, dopo essersi ripulito, torna alla sua professione trovando posto al Donneybrook Medical Centre di Hyde, dove rimarrà per 16 anni, prima di aprire il suo studio personale nel 1993.

Nel corso degli anni il dottor Harold Shipman viene riconosciuto come un professionista affidabile, guadagnandosi la stima della comunità. A quei tempi nessuno era a conoscenza del suo lato oscuro e del diabolico piano omicida che stava portando avanti da molto tempo.

È difficile stabilire quando abbia cominciato la catena di delitti, tuttavia si presume che la sua prima uccisione risalga al Marzo 1975, ai danni della settantenne Eva Lyons. Da quel momento in poi ha proseguito a fasi alterne per 23 anni, mietendo una lunga scia di morte. Ha mantenuto sempre il solito modus operandi, iniettando dosi letali di morfina ai pazienti. La sua vittima più giovane è stata Peter Lewis, 41 anni. La più anziana invece fu Anne Cooper, 93 anni.

Gli investigatori riuscirono a trovare abbastanza prove per dimostrare la sua colpevolezza per la morte di 15 persone, tuttavia visti i molti anni in cui ha operato si stima che il numero totale possa essere molto più alto, arrivando a contare almeno 215 vittime.

La condanna

L’uomo viene portato a processo. Shipman nega con forza di essere un assassino, tuttavia l’evidenza lo inchioda davanti alle sue responsabilità e alla fine viene condannato al carcere a vita per 15 omicidi.

Rimane in detenzione per qualche anno, fino al 13 Gennaio 2004, giorno in cui decide di togliersi la vita impiccandosi con le sue lenzuola.

Harold Shipman è tutt’oggi considerato uno dei serial killer più prolifici di sempre. Un uomo che ha sfruttato la sua immagine apparentemente innocua e benevola per escogitare un progetto tanto subdolo quanto malvagio, portando via la vita delle persone che si erano affidate a lui.

Una vicenda piuttosto particolare che ha cambiato il modo di vedere e affrontare i casi di assassini seriali, dimostrazione di come la follia possa assumere sfaccettature di ogni tipo.

