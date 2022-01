I migliori film che appariranno a Febbraio 2022

Il 2022 è annunciato come un grande anno per l’industria cinematografica, con titoli tanto attesi come The Batman con Robert Pattinson o il film di supereroi a tema più oscuro, Morbius, con lo straordinario attore e musicista Jared Leto. Ma ci sono molti altri film che meritano tutta l’attenzione e il riconoscimento. Tra questi, possiamo parlare dei film imperdibili che arriveranno sul grande schermo a febbraio.

The Worst Person in the World

“The Worst Person In The World” uscirà il 4 febbraio e avrà come protagonista Renate Reinsve che interpreta una giovane studentessa di medicina, Julie, che cerca di trovare la sua strada nella sua carriera personale e professionale. Il film ha come tema la commedia oscura e mostra le difficoltà di Julie in un viaggio di quattro anni.

Il viaggio riguarda la scoperta di se stessa, il potere che risiede dentro di lei, fare nuove amicizie, Aksel che è interpretato da Anders Danielsen Lie, un fumettista, e un barista, Eivind (Herbert Nordrum) insieme a sua moglie, Sunniva, che è interpretato di Maria Grazia Di Meo. Questi nuovi amici aiuteranno Julie a trovare il suo scopo nella vita e risponderanno ad alcune domande chiave che scoprirai guardando il film.

Il film è diretto e scritto da Joachim Trier ed è diventato un tesoro del festival cinematografico. L’attrice protagonista, Reinsve, ha vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes. Il film è stato anche nominato per la Palma d’Oro.

Death on the Nile

Il film è basato sul famoso romanzo giallo scritto da Agatha Christie e, come suggerisce il titolo, l’azione ruota attorno a un mistero di omicidio. Il film è un perfetto esempio di come una vacanza possa andare terribilmente storta.

L’azione inizia quando le persone sulla lussuosa SS Karnak scoprono che un passeggero è stato ucciso. Da lì in poi, la persona che ha bisogno di chiarire il mistero è Hercule Poirot, interpretato da Kenneth Branagh che dirige anche il film. Ma come farà a trovare il criminale? Poiché tutti gli ospiti sono potenziali sospetti nello spregevole omicidio. È possibile chiarire questo mistero? Dovrai guardare il film da solo per scoprirlo.

Il film è interpretato da alcuni degli attori più famosi come Annette Bening, Russel Brand, Gal Gadot, Letitia Wright e Rose Leslie.

Uncharted

Uncharted uscirà il 18 febbraio ed è già stato annunciato come un blockbuster. Il film è un adattamento dell’omonimo gioco di successo per PlayStation. Il film racconta la storia di Nathan Drake, interpretato da Tom Holland, uno storico autodidatta e avventuriero allo stesso tempo. Nathan è il personaggio principale e il protagonista della storia. Durante la sua avventura, Nathan incontrerà il cacciatore di fortuna Sully (Mark Wahlberg), che diventerà presto una figura paterna e il suo mentore.

I due dovranno superare un gran numero di pericolose missioni e avventure per mettere al sicuro il tesoro perduto e ritrovare il fratello sperduto di Nathan. In Uncharted, il cattivo è interpretato nientemeno che da Antonio Banderas, che interpreta Moncada, un cacciatore di tesori.

Un fatto divertente è che Tom Holland ha ricevuto il ruolo dopo che avrebbe fallito nel tentativo di interpretare un giovane James Bond. Questo fallimento alla fine lo ha portato a recitare in Uncharted. Tuttavia, la recitazione di Tom è di prim’ordine, e Uncharted è un must per gli amanti dei film d’avventura.

Dog

Channing Tatum è la star di questo film. L’attore interpreta il Ranger dell’esercito americano, Briggs, che cerca di “sfuggire” ai suoi demoni personali e riportare il suo corpo e la sua mente in un buon posto. Per farlo, e per dimostrare che ce l’ha ancora e ne è degno, Briggs deve guadagnarsi il rispetto del suo pari guidando un cane irrequieto, di nome Lulu, da Washington all’Arizona. I due devono raggiungere l’Arizona in tempo per partecipare al funerale dell’ex conduttore di cani, il sergente Riley Rodriguez, interpretato da Eric Urbiztondo.

L’antitesi in questo film è rappresentata dal fatto che Lulu, un malinois belga, non vuole collaborare con nessuno. Se Briggs può addestrare Lulu e calmarlo, sarà ricevuto di nuovo nell’esercito. Briggs è all’altezza del compito? Guarda il film e scoprilo.

Moonfall

Moonfall pone la grande domanda su cosa accadde quasi 50 anni fa quando un uomo camminò sulla luna per la prima volta? Sicuramente un’impresa che durerà per sempre, ma è successo qualcos’altro? Il film ruota attorno alla caduta della Luna, che si sta dirigendo verso la Terra, distruggendo il nostro pianeta se si verificasse l’impatto.

Gli unici a trovare una soluzione sono Jo Fowler (Halle Berry), un dirigente della NASA, Holdenfield (Donald Sutherland), un teorico della cospirazione, e il suo ex collega, Brian Harper (Patrick Wilson). Riusciranno a scoprire i segreti della Luna e salvare la Terra? Le quote sono come nelle scommesse sportive, basse, ma non nulle. Seguili nelle loro lotte per impedire alla Luna di distruggere la vita.

