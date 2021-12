Dalle relazioni interpersonali all’e-commerce: sempre più interconnessi con il live streaming

Tra le tecnologie che hanno trovato sempre maggiore spazio online, quella del live streaming è una delle più funzionali e innovative: capace di connettere due o più persone per le esigenze più disparate, professionali o di intrattenimento, questo strumento sembra poter esprimere un potenziale ancora più elevato a quanto visto finora. Cerchiamo di capirne di più in questo articolo.

Live streaming: che cos’è e come funziona

In questi ultimi tempi abbiamo imparato a conoscere bene le tecnologie di streaming, almeno da un punto di vista di utilizzo quotidiano delle stesse, come dimostrano i numeri legati alla visione di film e serie TV sulle piattaforme di genere come Netflix. Quando si parla di streaming, in sostanza, si fa riferimento a un sistema di trasmissione dei dati online che avviene in tempo reale, ossia senza richiedere un preventivo download del contenuto, che viene dunque visualizzato man mano che il dispositivo riceve i dati dal server.

Questo sistema di trasmissione ha letteralmente rivoluzionato il modo stesso di usufruire di internet, mettendo a disposizione soluzioni più pratiche e veloci per visualizzare qualsiasi tipo di contenuto audio o video sia da PC che da mobile. In realtà, però, nuove e interessanti opportunità si sono avute con l’avvento del cosiddetto live streaming, ossia la trasmissione online in diretta, che oggi trova ampio spazio sia nel campo della comunicazione interpersonale che in altri ambiti.

Gli esempi in tal senso sono tanti: possiamo pensare al mondo del lavoro, dove in contemporanea al maggior ricorso allo smart working, ha preso sempre più piede la consuetudine di effettuare videochiamate tra uffici diversi o, addirittura, videoconferenze con più utenti collegati nello stesso momento. Il boom dell’applicazione Zoom è la chiara dimostrazione di questa tendenza, che ha permesso di semplificare gli scambi tra le parti e di ridurre sensibilmente gli spostamenti, spesso anche su lunghe distanze, per gli incontri professionali.

Il live streaming, però, non ha attecchito solo in ambito lavorativo, ma rappresenta oggi un importante strumento anche per lo svago e l’intrattenimento. Il caso delle sale gioco digitali, sulle quali è possibile sfidare in diretta gli altri utenti connessi, è forse l’esempio più significativo in tal senso.

I casino live ADM, come quelli censiti dal portale Casinos.it, puntano fortemente proprio su questa nuova modalità per offrire un’esperienza più completa e coinvolgente: una volta effettuato l’accesso alla piattaforma scelta, infatti, l’utente può trovare i suoi giochi da casino preferiti e utilizzarli non più soltanto in solitaria o sfidando il PC, ma anche prendendo parte a veri e propri tornei con altri utenti umani.

Com’è facile immaginare, si tratta di un’opzione fortemente apprezzata, poiché garantisce al tempo stesso il massimo divertimento senza dover cercare una sala fisica né altri appassionati disponibili in quel momento: basta infatti collegarsi e scegliere il tavolo a cui prendere parte.

E-commerce: le nuove opportunità offerte dal live streaming

Se le chiacchierate in webcam o il gioco sono attività per le quali è ormai consolidato il ricorso al live streaming, non mancano opportunità molto interessanti che si stanno affermando proprio in questi mesi. Una delle più importanti è proprio quella del live streaming e-commerce, una soluzione attualmente in forte espansione soprattutto in Cina e in Oriente che a breve potrebbe sbarcare anche da noi.

Il live streaming e-commerce unisce, com’è facile intuire, il concetto di streaming alla vendita online, trasformando la piattaforma web in un negozio da vivere in tempo reale. Il live-commerce ha molti punti in comune con le tradizionali televendite, anche dal punto di vista legale, infatti il prodotto viene presentato attraverso una diretta sui canali social o su altre piattaforme dedicate, come Amazon Live o i sistemi di instant messaging: il cliente può seguire la trasmissione, ricevere informazioni dettagliate sugli articoli in vendita e acquistare direttamente senza cambiare mai app, a tutto vantaggio della praticità e del contatto “diretto” con il venditore.

Il concetto alla base dell’e-commerce attraverso live streaming è quello di creare interesse attorno al prodotto mostrandolo non più solo in foto o in una scheda descrittiva, ma anche facendolo apprezzare “dal vivo” in ogni angolazione, parlando dei suoi vantaggi e promuovendolo in ogni sua caratteristica. In molti casi, per amplificare quest’effetto si ricorre alla popolarità e alla capacità comunicativa degli influencer, chiamati a dare dimostrazioni pratiche sull’uso dei prodotti e a rispondere alle domande degli spettatori. Puntando su aspetti come la fiducia degli utenti nei propri personaggi preferiti e sulla visione in tempo reale, il live-commerce sembra essere molto più efficace di molti altri strumenti di marketing digitale, rappresentando dunque un’occasione da non sottovalutare per creare brand awareness e migliorare le vendite.

