Quali sono i tipi di bonus senza deposito

Il bonus senza deposito è una vera chicca dedicata a tutti i giocatori e appassionati di scommesse online e casinò digitali. Proprio per questo abbiamo deciso di fare un approfondimento e scoprire quali sono le loro caratteristiche e le differenze tra le tipologie proposte.

Bonus per Scommesse Sportive

Parliamo di una promozione che permette a una piattaforma o casinò di attirare nuovi giocatori e fidelizzare quelli già iscritti. Come dice il loro nome permettono di ricevere subito una somma di denaro da parte del casinò senza dover ricaricare il conto di gioco.

Sono previste tre tipologie per quanto riguarda le scommesse sportive: i bonus per scommessa gratuita, quelli attribuiti al momento dell’iscrizione e il rimborso. Per ogni opzione ci saranno dei requisiti da rispettare; vediamo insieme quali sono.

Le Tipologie di Bonus

Per scommessa gratuita : l’operatore offre agli iscritti un importo in anticipo che è bloccato da una serie di regole e dal numero di volte che dovrai scommettere la cifra. Questi dettagli variano in base al bookmaker. Se dovessi perdere, non dovrai compromettere le tue finanze, ma avrai investito un regalo offerto dalla piattaforma.

: l’operatore offre agli iscritti un importo in anticipo che è bloccato da una serie di regole e dal numero di volte che dovrai scommettere la cifra. Questi dettagli variano in base al bookmaker. Se dovessi perdere, non dovrai compromettere le tue finanze, ma avrai investito un regalo offerto dalla piattaforma. Al momento dell’iscrizione : in questo caso il giocatore riceve un bonus che considera una percentuale del primo deposito. Per esempio può esserci il 50% fino a 50€, che andrà sbloccato giocandolo un tot numero di volte su eventi con quote minime di 2.

: in questo caso il giocatore riceve un bonus che considera una percentuale del primo deposito. Per esempio può esserci il 50% fino a 50€, che andrà sbloccato giocandolo un tot numero di volte su eventi con quote minime di 2. Rimborso : in tal caso quando scommetti su un certo importo ottieni indietro i tuoi soldi in caso di perdita. In caso di vincita potresti quindi avere solo un guadagno netto, oppure ricevere una scommessa gratuita.

E’ preferibile leggere sempre con attenzione i termini e le condizioni di ogni bonus per evirare di non rispettare i requisiti.

Bonus Casinò

Non poteva essere da meno l’offerta dei casinò online pronti a offrire un premio al momento dell’iscrizione. Il bonus si ricevi in modo automatico oppure in seguito all’inserimento di un codice promozionale inviato dal casinò al nuovo iscritto. In questo caso vi è un alto livello di competizione, soprattutto se mettiamo a confronto le offerte dei casinò AAMS con i bonus senza deposito disponibili su bookmaker stranieri in Italia.

Le tipologie di bonus senza deposito per casinò online

Bonus gratis senza deposito : un giocatore può avere a disposizione un credito dal casinò per una durata di tempo limitato. Chi soddisfa i requisiti previsti potrà poi incassare le vincite e prelevarle.

: un giocatore può avere a disposizione un credito dal casinò per una durata di tempo limitato. Chi soddisfa i requisiti previsti potrà poi incassare le vincite e prelevarle. Giri gratuiti : chi ama le slot ne avrà sicuramente sentito parlare. Il giocatore può iniziare a scommettere sapendo di avere giri gratuiti a disposizione, così da aumentare la possibilità di generare delle vincite.

: chi ama le slot ne avrà sicuramente sentito parlare. Il giocatore può iniziare a scommettere sapendo di avere giri gratuiti a disposizione, così da aumentare la possibilità di generare delle vincite. Bonus in contanti : è garantita una certa somma di denaro da usare al gioco nel tentativo di soddisfare dei requisiti personalizzati per ogni diverso gioco offerto e scelto.

Considerazioni Finali

Il giocatore che sceglie di ottenere un bonus di questo tipo sa bene che dovrà rispettare quindi delle chiare regole che possono anche variare di gioco in gioco in molti casi. Spesso si deve arrivare a scommettere un certo importo prima di poterlo incassare non una, non due, ma decine e decine di volte.

Valuta con attenzione il titolo sul quale è applicato il bonus in questione perché non potrai avere sempre totale libertà. La scadenza è un grande limite per le promozioni che non richiedono un deposito: di solito si va da un minimo di un giorno fino a un massimo di un mese a disposizione per realizzare gli obiettivi previsti.

Il consiglio è di leggere attentamente tutte le condizioni del caso, soprattutto in merito all’incasso e quindi al prelievo del bonus una volta trasformato in vincite.In questo modo eviterai spiacevoli sorpresi e potrai comodamente iniziare a divertirti con la consapevolezza di non farlo mai a mani vuote.

