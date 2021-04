4PX Tracking: la compagnia di spedizioni di cui parla anche Forbes Magazine

4PX è una compagnia di spedizioni per i vostri ordini di e-commerce. Si tratta di un’azienda cinese che spedisce in tutto il mondo, con tempistiche veloci e prezzi invidiabili. Se non vi fidate delle recensioni online, magari vi fidate del giudizio di Forbes Magazine.

Infatti, la pubblicazione ha premiato 4PX nel 2010. Gli è stato conferito il merito di “China’s Up and Comer,” una compagnia cinese da tenere d’occhio. È un leader mondiale nelle spedizioni. E l’arrivo del vostro ordine è sempre garantito. Passo a passo, anche grazie al servizio di 4px tracking.

4PX Tracking, la tracciabilità

Appena avrete effettuato il vostro ordine di online shopping e confermato la spedizione, riceverete il vostro tracking. Conosciuto anche come cifra di tracciabilità, vi permette di avere una cronologia completa del pacco. Saprete sempre dove si trova e avrete un’idea dei tempi di consegna.

Dove inserire il vostro tracking? Potete farlo dal sito ufficiale 4PX, ma attenzione: il sito è disponibile solo in cinese o inglese. Comunque, l’indirizzo è: en.4px.com. Altrimenti, potete usare un sito intermediario e, in questo caso, trovate anche opzioni in italiano.

Una volta inserito il vostro numero sul motore di ricerca, avrete una descrizione dettagliata dello stato della consegna. Ricordatevi che dal sito ufficiale, le diciture sono in inglese. Ecco alcuni esempi:

Shipment arrive/depart from airport, tradotto in spedizione arrivata è partita dall’aeroporto

Item arrived in the destination country, tradotto in oggetto/pacco arrivato nella nazione del destinatario. In poche parole, se il destinatario vive in Italia, il pacco è arrivato alla frontiera italiana.

Customs clearance in progress, tradotto nell’attesa dell’approvazione della dogana. Una volta ricevuto il via libera, il pacco sarà sdoganato e arriverà al paese del destinatario.

Quindi, la cronologia non è solo completa, ma anche specifica. Solitamente, il Tracking di 4PX è composto da 13 cifre che includono sia numeri che lettere. Basta un click per sapere dov’è la spedizione e per avere un’idea di quando arriverà. Facile e veloce.

4PX, tutti i dettagli

Se scegliete questa compagnia di spedizioni, non dovete preoccuparvi di nulla. Specialmente di costi aggiuntivi. Infatti, il prezzo finale include tutto, dal tracking fino ai servizi di consulenza. In più, potete scegliere il servizio 4PX Global Express. Veloce e garantito, il vostro pacco arriverà come un lampo. E sempre con la garanzia del “tracking number”.

Questa compagnia offre anche servizi gratuiti, per cui il prezzo finale non include tasse per la preparazione del pacco, per il magazzino e per il supporto via email. L’indirizzo da digitare è: overseasales@4px.com. Sul sito ufficiale, che vi ricordiamo è en.4px.com, trovate anche in formulario da compilare. Ricordatevi che questa azienda è cinese, quindi il consiglio è di scrivere in inglese.

Facile e veloce, non avrete nessun rompicapo. Grazie a 4PX.

