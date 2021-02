Come far innamorare un uomo

Cosa fa davvero innamorare un uomo? È evidente che sei alla ricerca di quali siano le condizioni affinché un uomo di cui sei attratta e probabilmente innamorata risponda positivamente al tuo amore. Cosa fare se lui non ricambia allo stesso modo e sembra ogni giorno più assente? Esiste un sistema efficace che risponda alla domanda: come fare innamorare un uomo e conquistare finalmente il suo cuore?

Essere interessanti per un uomo vuol dire prima di tutto creare una serie di condizioni affinché si possano provare forti sentimenti di trasporto. Un uomo davvero legato mostra costante attenzione verso la sua donna, fa di tutto per offrire il meglio e avverte il desiderio di investire tempo nella relazione di coppia. In linea generale bisogna sapere che non esiste nessuna formula magica per far cadere ai piedi l’uomo della tua vita. Tuttavia, puoi adottare alcuni comportamenti e tecniche mirate per favorire la nascita dell’amore, intensificare l’intesa e rendere il rapporto più forte.

Prima di mettere in pratica le regole per farlo innamorare ricorda che nella maggior parte dei casi servirà molta pazienza. Inoltre dovrai credere fermamente nelle tue doti e mostrarti sicura di quello che fai. Non ti abbattere se i primi tentativi non portano a buoni risultati, ma cerca di essere determinata. Presto riceverai i frutti del tuo costante impegno.

Consiglio n.1: ama prima di tutto te stessa

Nessun uomo potrà mai provare dei sentimenti puri e sinceri verso di te se non ti piaci abbastanza o provi un senso di inferiorità rispetto alle altre donne. Il primo passo per far innamorare un uomo consiste quindi nel renderti unica, per cui dovrai dedicarti ai tuoi interessi, alle tue passioni, ai tuoi affetti e a tutto ciò che ti fa stare bene.

Inizia a prendere cura della tua persona ad ampio raggio. Individua in maniera onesta quelli che sono i tuoi difetti e correggili. La perfezione non esiste ma è sempre possibile diventare una donna ogni giorno migliore. Studia, leggi, sii curiosa del mondo e impara: questo ti permetterà di arricchirti e di trovare sempre nuovi stimoli mentali.

Stesso vale per quanto riguarda l’aspetto estetico. Cerca di seguire un’alimentazione quanto più possibile bilanciata, fai regolare esercizio fisico, conduci uno stile di vita sano e ogni tanto concediti qualche coccola, come un massaggio o un piccolo regalo.

Non dimenticare il look e il trucco. Il più delle volte non serve sfoggiare abiti all’ultima moda, così come un make up eccessivamente elaborato. L’importante è avere un aspetto ordinato e gradevole, ma soprattutto in linea con il tuo stile, che permetta di mettere in risalto al meglio la tua personalità e femminilità.

A cosa serve tutto questo? Sicuramente a valorizzare, ad evidenziare quelli che sono i tuoi punti di forza, quindi in definitiva a farti sentire maggiormente sicura delle capacità che possiedi. Sono tutti aspetti molto importanti che incrementano il fascino, al quale ogni uomo non potrà di certo restare indifferente.

Prima di innamorarti del tuo uomo ama te stessa. Sembra uno scoglio insormontabile per tante donne, ma nei fatti non lo è. Basta solo un po’ di allenamento e tutto diventerà facile. Le donne che non temono il giudizio degli altri hanno una marcia in più e seducono sempre.

Quando ritieni che alcuni aspetti di te non vadano bene, allora lavora su te stessa e smussa gli angoli caratteriali più critici, ma senza mai cercare di diventare una persona che non sei. Quindi evita di fingere, di indossare ciò che non ti piace o ti provoca una sensazione di disagio.

Consiglio n.2: mai avere troppa fretta

Uno degli errori più comuni e ricorrenti che commettono le donne innamorate è quello di essere insistenti e di mettere troppa pressione al partner con richieste e pretese. Tutto ciò non è solo sbagliato, ma anche controproducente, perché un uomo tende a scappare di fronte a certi comportamenti.

Specialmente gli uomini che sono rimasti single a lungo, che amano la libertà e non intendono rinunciare ai loro spazi, potrebbero sentirsi eccessivamente soffocati e sentire la necessità di allontanarsi da te per dedicarsi ad altro. A questo punto ti sentirai sempre più esclusa, frustrata e triste. Cosa potresti fare in questi casi? Semplicemente farti desiderare, ovvero non essere mai banale e scontata. Lascia invece che il sentimento possa essere coltivato in maniera graduale, un giorno dopo l’altro, senza alcuna fretta.

Ogni uomo è profondamente attratto dal mistero, quindi impara a svelarti poco alla volta, cercando di non dire tutto e subito. Così facendo il tuo partner potrà davvero accorgersi di quanto sei intrigante e comprendere che per lui sei realmente importante. Evita inoltre di essere sempre pronta e disponibile, ma soprattutto impara ogni tanto anche a dire di no. All’inizio sarà dura, specialmente se sei molto presa e hai sempre voglia di trascorrere il tempo libero con lui, ma prima di quanto immagini otterrai i riscontri che tanto speravi.

Quando non forzi il rapporto, con continue domande e appuntamenti, in realtà stai facendo molto per costruire una relazione solida, in cui il tuo uomo sentirà in maniera naturale il forte desiderio di stare con te per conoscerti sempre di più. Lascia che ogni tanto sia lui ad invitarti e attendi le sue mosse.

Consiglio n.3: impara ad ascoltare

Sembra una cosa scontata ma l’ascolto è la base di ogni rapporto, anche quello di coppia. Magari la tua relazione è nata per caso o in seguito ad una forte attrazione fisica, ma per fare in modo che diventi ‘seria’ inizia a mostrare il tuo interesse attraverso l’attenzione e la condivisione. Quando una donna dimostra di saper ascoltare il suo uomo l’amore non tarda molto ad arrivare. Il tuo lui potrà sentirsi totalmente accolto e accettato, e inevitabilmente ti cercherà per condividere le gioie e i fatti meno belli della vita.

Il tuo uomo ha il bisogno di potersi fidare ciecamente di te. Non deluderlo. Metti a nudo la tua profondità d’animo, fagli capire che sei sempre presente e che su di te si può contare. Consiglialo con saggezza, ma anche con durezza quando necessario. Non avere paura di esprimere le tue idee. Tutto questo è fondamentale affinché in una coppia possa esserci un reale e sincero scambio di opinioni, oltre che per costruire un supporto veramente solido. Mentre parli con il tuo uomo non dimenticare di guardarlo negli occhi!

La condivisione non è solo ascolto e comprensione, ma anche fare delle esperienze insieme. Cercate dunque di coltivare hobby in comune, fare viaggi e attività coinvolgenti che portino a trascorrere il tempo in maniera spensierata e piacevole. Non perdete le occasioni per fare qualcosa che piace a entrambi. Divertirvi, ridete e giocate, lasciando per un attimo da parte i problemi e le preoccupazioni quotidiane. Questo modo di affrontare le giornate potrà diventare una sana abitudine che favorirà l’unione di coppia.

Consiglio n.4: ridimensiona l’uomo di cui ti sei innamorata

Quando si viene travolte dall’amore troppe emozioni prendono il sopravvento facendo perdere di vista la realtà. L’uomo che ami ti appare perfetto, bellissimo e senza alcun difetto. Le donne innamorate tante volte vengono prese da uno sconvolgimento emotivo molto forte, che le porta a non mangiare, dormire ma soprattutto a soffrire per giornate intere. Perché succede tutto questo?

Sicuramente a causa delle eccessive attenzioni che vengono date alla persona amata. Continuando a mettere il partner al centro della tua esistenza non farai altro che renderlo ancora più speciale, unico e con doti eccezionali. Intanto ti annullerai sempre di più perdendo di vista ciò che sei. La verità è che lui non è come immagini. Vuoi ricreare le giuste condizioni per fare innamorare un uomo? Allora impara a ridimensionarlo e inizia a modificare l’enorme quantità di pensieri che ogni giorno gli riservi e portano a trascurare a tua persona.

Tante donne credono che l’uomo dei sogni potrebbe prendersi cura di loro e risolvere ogni problema. Ecco, quindi, che lui non è più solo un compagno di vita, ma anche la persona che potrà assicurare la felicità nella tua vita. Bisogna considerare che quando si cerca il proprio equilibrio nell’altro alla fine si creano solo forti disparità. Lui avrà sempre più potere e tu continuerai a pendere dalle sue labbra. Il rapporto sarà dominato da una forte disparità e tu sarai l’anello debole.

Cerca di non essere dipendente ma che, a prescindere dal fatto che starai o meno con il tuo uomo, sei una persona speciale, fantastica, dalle mille risorse e sempre pronta a dare il meglio nella vita.

Consiglio n.5: non dimenticare la sfera sessuale

Inutile girare intorno all’argomento. Il sesso è uno dei pilastri portanti di ogni coppia ed è fondamentale che funzioni al meglio per fare in modo che tutto il resto vada per il verso giusto. Tuttavia, non bisogna cadere nell’errore di pensare che se un uomo decide di fare sesso con te è anche profondamente attratto e innamorato. Il tuo obiettivo non deve essere quello di dare il massimo fra le lenzuola, ma prima di tutto di farti desiderare.

Diversamente un uomo sarà sempre sfuggente, deciderà quando e come incontrarvi, per poi sparire improvvisamente. Intanto tu sarai costantemente disponibile per paura di perderlo e temi fortemente che lui possa interessarsi ad altre donne. Una delle migliori armi di seduzione è creare connessione a livello emotivo e dimostrare all’altro che sei davvero ciò di cui ha bisogno. Questo vuol dire che l’attrazione fisica è importante ma se manca quella mentale non potrà esserci vero innamoramento.

Cerca di capire quali sono le esigenze del tuo uomo, le paure che lo limitano nelle azioni, mostra la tua empatia e crea un legame che va oltre l’aspetto strettamente estetico per abbracciare le emozioni più profonde.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

Share this story:

Tweet

Pocket





Mi piace: Mi piace Caricamento...