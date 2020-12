Storie d’amore memorabili nella narrativa

La narrativa ancora prima del cinema o della radio è stata per generazioni la forma di intrattenimento per eccellenza della civiltà occidentale.

Tuttavia narrativa non è semplicemente e solo intrattenimento, le emozioni così come la maggior parte delle attività del nostro cervello, hanno bisogno di essere allenate per svilupparsi. Leggere narrativa o più nello specifico storie d’amore, ci rende più permeabili a quel tipo di emozioni e quindi più sensibili all’amore stesso.

Un famoso scrittore e filosofo diceva che chi non legge vive una vita sola, mentre chi legge ne può vivere molte ed è esattamente a questo che serve la lettura! A fare nostra l’esperienza di mille altre vite, a provare emozioni che altrimenti non potremmo conoscere ed aprirci a mondi che ci sarebbero negati.

Da dove cominciare se non si è mai letta una storia d’amore prima?

Le storie d’amore hanno in generale delle trame molto coinvolgenti, nella lettura di un romanzo non è necessario avere alcuna esperienza previa, quando si viene irretiti da una trama si finisce inevitabilmente per averne fame, il momento della giornata in cui ci si può rilassare durante la lettura diventa quello più atteso, l’importante è scegliere il titolo giusto.

La prima lettura ha rilevanza solo perché se si sceglie un libro sbagliato, magari uno che annoia si rischi di cadere nell’errore di pensare che lo facciano anche tutti gli altri, mentre chi ha la fortuna di incappare in un libro appassionante al primo tentativo solitamente nella sua vita non smetterà più di consumare libri e storie.

Storie d’amore vivaci nelle quali perdersi:

Quando si prende in considerazione un titolo, indipendentemente dal fatto che sia il primo oppure no, non è buona idea scegliere un libro solo perché risulta semplice, o come dicono alcuni “di facile lettura”. È molto meglio sceglierne uno perché appassiona.

Di norma, soprattutto quando ci si riferisce a romanzi d’amore e non a saggi di fisica nucleare, non esistono libri facili o libri difficili da leggere, ma solo libri che si legge con piacere ed altri che risultano pesanti o noiosi.

Gli utenti di questo sito hanno aiutato con un elenco di questi libri e non solo credono nell’amore, ma lo stanno anche attivamente cercando.

When Katie Met Cassidy, Camille Perri

Il giorno in cui Katie conobbe Cassidy parla in maniera romantica e sexy dello stravolgimento che nella vita di una donna etero dai valori e la famiglia d’origine estremamente tradizionali, significa scoprire di provare dei sentimenti per un’altra donna. Libro da leggere tutto d’un fiato.

Un giorno, David Nicholls

L’amore negato, le disillusioni della vita, i compromessi ed un destino beffardo. Tutti questi ingredienti miscelati alla perfezione dalla agile penna di David Nicholls hanno dato vita a questo romanzo che il lettore ricorderà a lungo. I due protagonisti dopo una notte di passione decidono di restare solo amici e ciascuno continua per la propria strada, ma l’autore David Nicholls saprà dimostrarci come quando l’amore è radicato in profondità, non basti una vita di decisioni sbagliate ne la volontà di prendere strade sbagliare a spegnere il sentimento.

Alex ed Eliza, Melissa de la Cruz

Questa serie di romanzi riprende la storia d’amore ispirata alla realtà tra il padre fondatore d’America Alexander Hamilton e la relativa moglie Elizabeth Schuyler. La storia è avvincente e la penna di Melissa Cruz audace! Questo è un libro che non può mancare dagli scaffali di ogni libreria domestica.

The Truth about forever, Sarah Dessen

La verità a proposito dell’infinito, pur trattandosi di una storia d’amore molto romantica e sexy tratta in sottofondo l’argomento profondamente triste del lutto per la morte di un genitore. Questo è un libro che ispira e va letto prendendosi il giusto tempo, parla di dolore, guarigione e rinascita con prospettiva tutta nuova.

All Our Wrong Todays, Elan Mastai

Parlare di questo romanzo senza fare spoilers non è semplice, però possiamo dare al lettore qualche indizio su una trama che in salsa rosa si posiziona tra i libri di fantascienza parlando di viaggi nel tempo e di stravolgimenti nel suo continuum. Romanzo d’amore assolutamente consigliato.

Chi dovrebbe leggere i libri da questo elenco?

Melissa de la Cruz è una scrittrice molto seguita dai giovani adulti, Elan Mastai è riuscito a dare vita ad un romanzo totalmente trasversale e gli altri 3 vanno bene per qualunque età dopo i 18 anni.

La lista che vi abbiamo proposto tratta temi di amore e sensualità, quindi è naturale che non sia consigliabile ad un pubblico di infanti, ma sono cinque libri che sanno prendere il lettore ed accompagnarlo per mano fino alla fine della storia, irretiscono e fanno sognare.

Ne consigliamo la lettura a chiunque abbia voglia di alienarsi per un’oretta o meno al giorno, e nutrire il proprio spirito soprattutto di emozioni positive.

