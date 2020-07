Cosa serve sapere riguardo ai casinò online in Italia

Il settore delle scommesse online ha visto una crescita notevole nell’ultimo decennio, e non mostra alcun segno di rallentamento. I giocatori che normalmente non metterebbero piede in un casinò fisico si stanno accumulando per giocare alle roulettes, ai tavoli di gioco ed alle slot machines virtuali. I casinò online attraggono anche coloro che vivono in zone remote o semplicemente non hanno un casinò nella loro città. Altri fattori nel loro grande appeal sono la convenienza, grazie ad applicazioni per utilizzo mobile dedicate che semplificano ed incoraggiano l’esperienza del casinò, e la possibilità di giocare i giochi preferiti in giro o nella comodità della propria casa. Attualmente, l’Italia ha un mercato in forte espansione per i casinò online, per una serie di fattori, e poiché le leggi italiane relative al gioco d’azzardo sono tra le più liberali d’Europa, sono spuntati un gran numero di posti per giocare. Ecco alcune cose che devi sapere relativamente al gioco dei casinò online in Italia.

Legalità

Il gioco d’azzardo è legale in Italia, sia nei casinò fisici che in quelli online. Un operatore deve ottenere un permesso dalle autorità italiane, e per questo motivo ogni giocatore dovrebbe controllare che il casinò che sceglie sia legale – e questo è piuttosto semplice. Le autorità relative al gioco d’azzardo – le ADM – controllano regolarmente che i permessi siano aggiornati, oltre ad effettuare altre stringenti verifiche per controllare che i casinò siano conformi alle leggi nazionali sul gioco d’azzardo. Questa è un’ottima notizia per gli scommettitori, poiché significa che loro possono giocare con fiducia e la tranquillità che i loro soldi ed i loro dati siano al sicuro. Rendere il gioco d’azzardo completamente legale è un ottimo metodo per assicurarsi che i giocatori non vengano imbrogliati, oltre a fornire al governo considerevoli imposte (fino al 20% per gli operatori di casinò). Se, da giocatore, ti imbatti in alcune irregolarità o senti di essere stato imbrogliato, puoi contattare un’autorità centrale per valutare la tua affermazione.

Quali giochi sono disponibili?

Quando si sceglie un casino italiano in cui giocare, assicurati di sceglierne uno con una grande varietà di giochi. In Italia, così come nel resto del mondo, lo sviluppo dei giochi è una parte cruciale nell’attrarre i clienti e farli continuare a giocare. Tutti i casinò online offrono i classici – blackjack, poker, roulette e slot machines. Ma un numero sempre maggiore di casino sta adottando interessanti variazioni di questi classici, con regole e puntate effettuate alterate. Oltre a ciò, la tecnologia si sta sviluppando rapidamente, che significa un gran numero di casinò con funzionalità di realtà virtuale. Se ti va di giocare al videopoker, o al blackjack con croupier dal vivo, o semplicemente interagire con altri utenti del casinò in un ambiente all’avanguardia, ci sono casinò là fuori per te. Le slot machines ora hanno un gameplay con ruota multipla, con temi, archi storici, livelli e grafiche allo stato dell’arte, trasformando il format classico in nuovi ed eccitanti modi.

Bonus e promozioni

Ogni giorno troverai nuovi bonus, premi e promozioni disponibili nei casinò online italiani. Molti offrono un bonus alla registrazione, quindi controlla quali offerte sono disponibili prima di prendere iniziativa. Molti offrono un bonus per i clienti abitudinali, che variano da giri gratuiti a premi più elaborati. I premi dei casinò online non sono solamente soldi, alcuni sono famosi per aver elargito anche auto, attrezzatura da ciclismo e gadget elettronici. I giocatori dovrebbero tenere gli occhi aperti per nuove promozioni e nuovi bonus, così come sulle altre importanti informazioni sul gioco d’azzardo online in Italia. Può sembrare difficile rimanere al passo con tutti gli sviluppi, ma siti come CasinoTopsOnline offrono risorse utili e d’aiuto, con aggiornamenti giornalieri su nuovi giochi, nuove tendenze e molto di più.

Opzioni di pagamento

I casinò online italiani usano una varietà di metodi per permettere ai clienti di aggiungere soldi sui propri conti o per ritirare le vincite. I portafogli elettronici sono il metodo più popolare in Italia, con la maggioranza degli utenti che usano Paypal, sebbene Skrill e Neteller stiano diventando più diffusi. Ovviamente, i giocatori possono usare carte di credito o debito, accettate quasi universalmente nei casinò online. Apple Pay sta anch’esso crescendo in popolarità, offrendo transazioni veloci e sicure. Se intendi usare criptovalute, troverai le tue opzioni di gioco d’azzardo leggermente più limitate – c’è un buon numero di casinò che utilizzano i bitcoin, ma non è universalmente accettato in Italia in questo momento.

Il gioco d’azzardo online sta conquistando il mondo, crescendo in popolarità attraverso tutti i continenti. In Italia, con i casinò online ben regolati e con licenza, i giocatori possono divertirsi in sicurezza.

