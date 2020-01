Better Call Saul 5: ecco il trailer e la data di uscita

La quinta stagione di Better Call Saul è in arrivo. Il finale della quarta stagione di Better Call Saul ha collocato la linea temporale degli eventi in un punto sempre più vicino alla parte della trama raccontata in Breaking Bad. Di fatto tutta l’ultima stagione ha mandato avanti gli eventi in maniera netta, con due principali avvenimenti che si approssimano al momento temporale di incrocio con Breaking Bad: la creazione del laboratorio di Gustavo Fring (lo stesso in cui di lì a poco Heisenberg inizierà a produrre meth) e la trasformazione finale di Jimmy McGill in Saul Goodman, avvenuta nell’ultima scena della quarta stagione. Lo scenario per la quinta stagione è dunque preparato.

La quinta stagione è stata confermata già prima che la quarta andasse in onda. La data di uscita è stata finalmente annunciata: Better Call Saul 5 sarà su Netflix il 24 febbraio. E il trailer ufficiale è quello qui sotto. Con un ritorno a sorpresa: quello dell’agente speciale Hank Schrader, direttamente da Breaking Bad.

C’è stata anche per un certo periodo la preoccupazione che la quinta stagione potesse essere l’ultima, ma la sesta stagione è stata già confermata. E sarà – questa volta è confermato – l’ultima.

Tra gli eventi che ci si aspetta vengano chiariti nella quinta stagione, quello principale sarà l’evoluzione del rapporto tra Saul Goodman e Kim Wexler: gli ultimi secondi della quarta stagione hanno visto la partner di Jimmy parecchio delusa dal cinismo messo in atto di fronte alla commissione esaminatrice, e si sa che nella linea temporale di Breaking Bad Jimmy McGill non ha alcun partner. È dunque possibile che la quinta stagione sarà quella in cui le strade di Saul Goodman e Kim Wexler si separeranno.

La stagione 5 dovrebbe essere anche quella in cui Saul Goodman inizierà a offrire i suoi servizi per le questioni di droga. Saul conosce Michael ma anche Nacho, e sappiamo già da Breaking Bad che non si farebbe troppi scrupoli a lavorare per la malavita. Inoltre, andrà chiarito il ruolo di Lalo, il nuovo Salamanca entrato in scena nella quarta stagione, che sembra pronto a cambiare le regole del gioco nel prossimo set di episodi.

