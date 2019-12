Cosa succede a chi non ama il Natale

– Oh.

– Cosa?

– Polizia.

– Ah cazzo.

– Ci fermano.

– Te guida.

– Ci fermano. Hanno alzato pure la paletta.

– Che palle, pure la stradale. Mo ce zuccano, zio.

– Dai, dai, tranquillo.

– Te hai bevuto?

– Poco.

– Salve.

– Salve.

– Patente e libretto per cortesia.

– Sì… un secondo solo che… ecco qua, eccoli.

– Aspettate qui.

– Ci sono problemi?

– Nessun problema, è un controllo di routine, il mio collega fa una verifica sui dati e poi potete andare.

– Meno male.

– Fatto l’albero?

– Eh?

– Ho chiesto se avete fatto l’albero?

– L’albero di Natale?

– Sì.

– Io non ho ben… se abbiamo fatto… no, cioè io non l’ho fatto.

– Lei?

– Manco io.

– Ah.

– Cosa?

– Lo state per fare?

– No, cioè, non penso. Te lo stai per fare?

– No, non credo.

– Non lo state per fare?

– No.

– Presepe?

– Neanche.

– Rimanete qui, per favore. Ettore, puoi venire un attimo?

– Perché chiama l’altro?

– Boh.

– Signori, il mio collega dice che nessuno dei due ha ancora fatto l’albero di Natale.

– Infatti.

– Sapete che fra meno di venti giorni è il venticinque, sì?

– Sì.

– Le avete viste pure voi le luminarie.

– Le luminarie?

– In città.

– Sì.

– Non son mica lì per bellezza.

– Ah no?

– No, le luminarie sono lo Stato. Lo Stato che vi dice che è Natale. Potete uscire dalla macchina, per cortesia.

– Ma che cazzo sta succedendo?

– Spegnete il motore e uscite dal veicolo, per cortesia.

– Che faccio?

– Esci, che devi fare.

– Senta, agente, io non capisco davvero…

– Per cortesia, ho bisogno di misurare il vostro tasso di Ciobar.

– Il che?

– Il tasso di Ciobar. Soffi qui. Vediamo… meno di zero virgola uno, questo l’ultima tazza di cioccolata calda se l’è fatta minimo l’anno scorso.

– È che a me il Ciobar non piace… è ferroso…

– Hai capito, Ettore? A questo non gli piace il Ciobar.

– Almeno i regali li avete presi?

– Eh no. Cioè io no, te?

– Io neanche.

– Ma mancano meno di venti giorni a…

– Ho capito, li prenderemo dopo!

– Dopo quando?

– Non lo so!

– Non lo sa, questo non lo sa. Ma almeno alla mamma, alla fidanzata… Una cosetta ai mercatini, magari.

– No, non ho preso un cazzo. Io piglio tutto il ventiquattro nel tardo pomeriggio. E di solito son buoni per massaggi Reiki e copie di Lotta Comunista.

– Sentite ragazzi, io vi capisco. Son stato giovane anche io. Magari non ci avete pensato, magari v’è sembrato di fare una bravata, di essere alternativi a non festeggiare il Natale dai primi di dicembre, ma è un guaio. Lo capite che è un guaio? Né io né il collega vi vogliamo rovinare la giornata, perciò adesso ci dite qual è la parte di Love Actually che preferite e noi vi si lascia andare a casa.

– Di che?

– Va bene, basta così. Mani sulla vettura.

– Ma no, ma non può!

– Vi devo perquisire.

– Mica è un film americano!

– Poche storie. Vediamo un po’. E questa cos’è?

– Cosa?

– Non faccia il finto tonto. La bustina che le ho trovato in tasca.

– È cocaina.

– See, cocaina.

– Bravo, questa non l’abbiamo mai sentita.

– Giuro è bamba!

– Questo è zucchero del pandoro. Lei si mangia il pandoro a secco.

– Ma mi piace così!

– Si rende conto del problema? Già mangiare il pandoro è sintomo di mollezza fisica e morale, ma mangiarlo a secco è considerato reato grave. Qui rientriamo nel penale, caro il mio signore. Mi apra il bagagliaio.

– Lei non può trattarci così! Abbiamo i nostri diritti!

– Vi siete giocati i diritti quando avete deciso di pisciare in faccia al Santo Natale! Adesso apra questo bagagliaio.

– Ecco, ho fatto. Contento?

– Ettore, vieni un attimo?

– Che c’è? Oh cristo.

– Uno pensa di averle viste tutte e poi…

– Credo di stare per vomitare.

– Tu chiama la centrale io tiro giù i nomi.

– Ma che abbiamo fatto?

– Che avete fatto? Lì c’è un bagagliaio pieno di calendari del’avvento.

– Embé?

– Non c’è manco più un cioccolatino.

– Ve li siete aperti tutti, feccia!

– Ci volevamo magna’ i cioccolatini.

– Te credi che sia un gioco? Che ci stiamo a divertire qua? È il sei dicembre, non è temporalmente possibile aprire tutto un calendario dell’avvento senza forzarlo.

– Noi…

– Voi avete forzato l’apertura di questi calendari.

– Ma…

– Muti! Ettore, accompagna i calendari da una psicologa, io mi porto in centrale queste bestie.

– No, dai! È solo che il Natale ci è abbastanza indifferente.

– Bravo, dillo al tuo avvocato.

…

– Vi prego, basta.

– Rispondi.

– Vi scongiuro. Questa è brutalità. Voi… non potete…

– Brutalità? E da quando in qua la polizia in questo Paese si è dimostrata brutale? No, noi stiamo solo cercando una risposta. Tu rispondi e noi ti facciamo andare a casa. Il tuo amico ha già vuotato il sacco.

– È una cazzata, non farebbe mai l’infame! E poi manco lui sa niente!

– Invece ha già risposto. Adesso è di là con un bel caffè. Entro mezz’ora è fuori. Non vuoi andartene via anche tu?

– …sì.

– E allora basta che rispondi alla domanda.

– Io non lo so… non lo so cazzo!

– Vedi di sforzarti.

– Lo giuro… lo giuro che non lo so…

– Va bene, vorrà dire che rimarremo qui. Tanto noi non abbiamo fretta. Vero Ettore?

– Nessuna fretta.

– Ma come ve lo devo dire che non so cosa cazzo faccio a Capodanno! È il sei dicembre! Nessuno lo sa! Probabilmente sto con gli amici…

– Non è con i probabilmente che te ne uscirai da questa situazione. Così ci tocca ricominciare, lo capisci?

– No, vi prego…

– Adesso guardami negli occhi e dillo.

– Io…

– Dillo stronzo!

– Buon… natale…

– Braaaavo. Ettore, fai ripartire la musica.

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Questo articolo è un’opera di fantasia pubblicata originariamente dalla pagina Facebook “Non è Successo Niente” e gentilmente concessa ad Auralcrave per la ripubblicazione

