Le migliori canzoni e i testi per comprendere i Rammstein

Till Lindemann (voce), Richard Kruspe (chitarra solista), Paul Landers (chitarra ritmica), Oliver Riedel (basso) Christoph “Doom” Schneider (batteria) e Christian “Doktor Flake” Lorenz (tastiera): loro sono i Rammstein, uno dei gruppi più influenti degli anni ’90.

Il loro genere è riconducibile all’industrial metal, e talvolta definito anche “tanz metall” per l’armonia del metal che si fonde con l’elettronica. Dal 1993 ad oggi sono riusciti a comporre ben 11 album, di cui 7 in studio, 3 live ed una raccolta.

Il loro stile è unico, sia per le sonorità molto forti e decise, sia per gli strumenti in completo sincronismo tra loro, sia per i testi, da cui si evince molta angoscia, rabbia e violenza. Dai loro testi, si possono dedurre mille interpretazioni, perché le influenze risalgono molto indietro nel tempo e perché i doppi sensi regnano e sono la chiave portante per aprire il cuore ma anche la mente e l’anima dia chi li ascolta.

Di seguito alcuni degli estratti più significativi dalle liriche delle loro canzoni, per capire la filosofia dei Rammstein.

Wollt ihr das Bett in Flammen sehen

Sex ist eine schlacht

liebe ist krieg Il sesso è una battaglia

L’amore è guerra

Dal primo album, pubblicato nel 1995, Herzeleid. I Rammstein scrivono spesso di sesso e amore, violenza e dolcezza, sentimenti contrastanti che dominano da sempre l’animo umano. Il verso sopra citato è uno dei più controversi e rabbiosi ma senza dubbio reali.

Engel

Wer zu Lebzeit gut auf Erden

wird nach dem Tod ein Engel werden

den Blick ‘gen Himmel fragst du dann

warum man sie nicht sehen kann Chi in vita è buono sulla terra

dopo la morte diventerà un angelo.

Con lo sguardo verso il cielo ti chiedi

perché non si possono vedere

Un elogio a chi nella vita terrena si è comportato bene e nella vita ultraterrena diventa un angelo e subito dopo, in netta contrapposizione il rigetto di essere un angelo, la libera espressione di dissenso nel non volerlo essere né diventare.

Sonne

Die Sonne scheint mir aus den Händen

kann verbrennen, kann euch blenden

wenn sie aus den Fäusten bricht

legt sich heiß auf das Gesicht

sie wird heut Nacht nicht untergehen

und die Welt zählt laut bis zehn” Il sole sta splendendo dalle mie mani

può bruciare, vi può accecare tutti

quando viene fuori dai pugni,

si sdraia caldamente sulla faccia

oggi non tramonterà stanotte

e il mondo conta a voce alta fino a dieci

La potenza e la supremazia del sole, il potere che una persona riesce ad avere, il potere di brillare, di splendere e di non tramontare. Un solo aggettivo: spettacolare!

Amour

Die Liebe ist ein wildes Tier

Sie beißt und kratzt und tritt nach mir

Hält mich mit tausend Armen fest

Zerrt mich in ihr Liebesnest

Frißt mich auf mit Haut und Haar

und würgt mich wieder aus nach Tag und Jahr

Läßt sich fallen weich wie Schnee

Erst wird es heiß dann kalt am Ende tut es weh ”

L’amore visto come un animale selvaggio, che morde e graffia e salta verso te, ti trascina nel suo nido d’amore, ti divora, e ti vomita dopo tanti anni. Ti lascia cadere soffice come neve, prima diventa caldo, poi freddo e alla fine ti fa male, ti lacera ed infine ti distrugge. Un sentimento a doppia lama.

Rosenrot

Tiefe Brunnen muss man graben

wenn man klares Wasser will

Rosenrot oh Rosenrot

Tiefe Wasser sind nicht still Pozzi profondi si devono scavare

quando si vuole acqua limpida

Rosella oh Rosella

Acque profonde non sono tranquille

L’album Rosenrot è un altro lavoro dalle mille sonorità, forti e uniche. La sua titletrack è una metafora innegabile per spiegare che quando si vuole ottenere qualcosa, non è poi così semplice. Ciò che si vuole raggiungere non è così puro come si crede…

Pussy

So take me now

Before it’s too late!

Life’s too short,

so I can’t wait!

Take me now! Oh, don’t you see?

Brano prettamente sfacciato e lussurioso, in cui si esprime l’estrema voglia di soddisfare i propri piaceri sessuali, contro ogni morale, ricordando che la vita ha una durata breve ed è insulsa senza il piacere fisico.

