I dieci migliori episodi de I Simpson

I Simpson sono la più longeva serie animata mai trasmessa negli Stati Uniti. Dal successo delle prime stagioni si è subito configurato un fenomeno di costume che ha cambiato le regole della tv, puntando il dito con sarcasmo e un pizzico di cattiveria sull’ipocrisia e le storture della società moderna. Un cartone per bambini e adulti, che punta a trasmettere piccole consapevolezze di cui fare tesoro.

La serie è viva dal 1987, ma il successo clamoroso delle prime stagioni non è stato ripetuto da quelle successive. È opinione comune tra i fan definire “l’era d’oro” dei Simpsons nelle stagioni che vanno dalla terza all’ottava, con la serie che tocca i picchi più alti di share in quel periodo e una creatività nelle storie che non si ripeterà. Dopo quelle stagioni è iniziato il declino, che oggi diventa sempre più evidente, portando lo share attuale della serie al di sotto della normalità e lasciando intravedere l’ombra della chiusura. Di recente un utente Twitter ha condiviso questo grafico che spiega in una sola immagine gli alti e i bassi della serie lungo le prime 28 stagioni, grafico che ha scosso il pubblico spingendo tutti a riflettere.

Quelli che seguono sono i migliri episodi mai trasmessi all’interno della storia dei Simpsons, secondo i voti dei fan su Imdb. Un modo per tornare agli apici di creatività della serie e per capire da cosa partire, in caso si stia pensando di riprendere in mano la serie per intero.

Episodio 4×03: Homer l’eretico

Homer salta la chiesa per una domenica e decide che non ci tornerà più. Ma la calamità è dietro l’angolo e serviranno gli sforzi di diverse persone di fedi differenti per salvarlo.

Episodio 4×12: Marge contro la monorotaia

Springfield riceve una lauta donazione e decide di costruire una monorotaia, con Homer alla guida. La cosa si rivelerà però un teno diretto all’inferno.

Episodio 4×17: Occhio per occhio, dente per dente

Homer diventa il capo del sindacato dei lavoratori della centrale nucleare grazie alle sue proteste contro la rimozione del piano dentale, che gli serve per pagare l’apparecchio ortodontico di Lisa.

Episodio 5×02: Il promontorio della paura

Telespalla Bob viene rilasciato e cerca subito Bart per ottenere la sua vendetta.

Episodio 6×06: La paura fa novanta V

Il migliore degli episodi speciali di Halloween. Tre storie diverse, tra cui quella in cui homer impazzisce come lo Jack Torrance di The Shining.

Episodi 6×25 e 7×01: Chi ha sparato al signor Burns?

Doppio episodio andato in onda a cavallo tra la sesta e la settiman stagione. Dopo che Mr. Burns ruba il petrolio dai giacimenti di Springfield, qualcuno gli spara. Ci vorranno due episodi per capire chi è stato.

Episodio 8×02: Si trasloca solo due volte

Homer trova un nuovo lavoro e la famiglia Simpson dovrà trasferirsi in una nuova città. La famiglia però è scontenta e anche il datore di lavoro ha un lato oscuro.

Episodio 8×10: Springfield Files

Gli agenti Milder e Scully di X-Files arrivano a Springfield dopo che Homer dice di aver visto un alieno.

Episodio 8×23: Il nemico di Homer

Frank Grimes inizia a lavorare alla fabbrica in cui è impiegato Homer e inizia ad essere infastidito dalla sua pigrizia. Questo episodio è stato votato come il migliore dell’intera serie.

Episodio 9×01: La città di New York contro Homer

Homer va a New York per riprendersi la sua auto, che è parcheggiata in divieto di fronte al World Trade Center.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

Mi piace: Mi piace Caricamento...