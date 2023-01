Lust for Life di Iggy Pop: l’inesauribile fame di rock

Se un alieno mi chiedesse: “Umano, cos’è il rock?” non avrei alcun dubbio, gli mostrerei il video di “Lust for Life” di Iggy Pop al Later…with Jools Holland.

“Lust for Life” letteralmente significa avido di vita, di energia, come Iggy Pop che anche in quell’occasione prese il palco con una corsa al fulmicotone per prenderci a pugni.

Stesi alla prima ripresa per K.O.T., questo è il verdetto, l’udienza è tolta signori, d’altro canto oltre ad Iggy, c’èra una backing band di lusso: Matt Helders, Dean Fertita, Troy Van Leeuwen, Matt Sweeney and last but not least Mr Josh Homme.

Piccolo passo indietro: era l’epoca del tour di supporto a “Post Pop Depression” l’album che vedeva Iggy Pop “affidarsi” completamente alle “cure sonore” del leader dei Queens of the Stone Age. Il risultato raggiunto con la cura prescritta dal dr Homme fu ottimo, a tal punto che “Post Pop Depression”, -con le dovute distinzioni s’intende- si “avvicina” al suo dittico berlinese “Lust for Life & The Idiot”.

Iggy era a Berlino assieme a Bowie per disintossicarsi e ne uscì più rinvigorito che mai, più affamato di vita e più “cattivo”.

Basti vedere la sua esibizione al The Dinah Shore Show con Bowie nel 1977, puro Funtime.

Iggy Pop _ David Bowie - Dinah Shore Show (1977) Guarda questo video su YouTube.

Piccolo passo avanti con ritorno sull’esibizione: è sufficiente l’intro galoppante del pezzo per sballarsi di musica, Iggy “vestito” per sbaglio, giusto il tempo per riscaldare gli animi, il suo e del pubblico, per poi disfarsi all’istante della giacca. Avevate dubbi al riguardo?

Anyway non è cambiato nulla in Iggy, e perché dovrebbe, la sua attitude è sempre la stessa e credo che tale resterebbe anche se un giorno un alieno sceso da Marte -a dir la verità sarebbe il secondo dopo Bowie- ci domandasse qualcosa riguardo al rock. Non trovate?

Qualsiasi sia la vostra risposta, pensate sempre ad Iggy e alla sua famelica attitude per la vita e il rock. Cose che voi alieni non potreste minimamente immaginare.

Lust for Life.