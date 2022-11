BeatlesMania di Gino Castaldo: una lezione di Rock

Molto spesso mi sono avvicinato ai grandi nomi della musica, “tardi”, sebbene non ci sia una vera e proprio tempistica; diciamo però che il Presto non mi si addice.

Anche con i Beatles è stato così, forse perché e perdonatemi per il paragone, molto spesso i Beatles vengono presentati e rappresentati come una pietanza popolare; ma a parte che cucinare un “piatto semplice” è un’impresa tutt’altro che semplice, i Beatles sono molto di più. Me ne sono accorto anch’io, e quindi come ogni volta che un artista o un gruppo mi sconvolge dentro, inizio a fare lo studente e a “cercare” di carpirne di più attraverso libri, interviste, e perché no anche dei podcast, come questo di cui proverò a parlarvi nelle righe immediatamente successive o quasi.

Piccola premessa: l’altra mattina ascoltando lo speciale Back 2 Back su radio raidue dedicato a Vasco Rossi e condotto da Ema Stockolma e Gino Castaldo, ho sorriso vedendo la faccia di Gino mentre il Blasco manifestava la simpatia per gli Stones. Poi, per le semplici coincidenze del destino o chiamatelo come volete, ho notato un podcast dedicato ai Beatles e ho premuto play.

No, non vi racconterò i tre atti in cui è divisa questa serie, mi limiterò solo a dire come sia ben narrata e costruita da Gino Castaldo che, come se fosse una “Lezione di Rock”, ma orfana del suo compare Ernesto Assante, ci racconta una delle storie più affascinanti e belle di sempre nel panorama musicale del Pop, ma non solo.

Inframmezzati da contributi musicali e dichiarazioni degli stessi Beatles, come per l’appunto una bella lezione rock da ascoltare all’Auditorium Ennio Morricone di Roma -parco della Musica- gli episodi di Beatlesmania sono splendidi nella loro “semplicità” e nel condensare in tre ore divise in tre atti la storia dei Fab Four dagli esordi alla fine.

“And in the end

The love you take

Is equal to the love you make”

Come ha voluto ribadire Bob Dylan nella sua monumentale “Murder most foul” la musica ha un potere così taumaturgico, che anche di fronte all’evento più tragico, un play ci salverà la vita. E come tragica ironia della sorte, “With the Beatles” uscì il 22 novembre del 1963.

“Twas a dark day in Dallas, November ’63

A day that will live on in infamy

President Kennedy was a-ridin’ high

Good day to be livin’ and a good day to die”

“Hush, little children, you’ll understand

The Beatles are comin’, they’re gonna hold your hand” Bob Dylan “Murder most foul”

Questa è una buona occasione per tuffarsi in un podcast e nell’universo Beatlesiano guidati per mano da Gino Castaldo che con la sua voce e la sua competenza ci racconta… dai, premete play.