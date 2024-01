La canción de la intro de Berlin: la letra y su significado

La serie de Netflix “Berlin” tiene una canción de intro espectacular: descubramos “Bullets and Flowers” de Francis White y Nikki García, junto con sus letra y su significado.

Cuando se anunció el estreno de “Berlin”, la nueva serie de Netflix que actúa como precuela del icónico “La Casa de Papel”, todos pensamos en una cosa: seguramente habrá una canción que conquistará a todos. Ya pasó con “Bella Ciao” en la primera serie, y Berlin confirma la maestría de los autores en la elección de la música. La banda sonora de Berlin presenta muchas pistas fascinantes, y varias de ellas también son partes clave de la trama de la serie.

Desde luego, mucha atención del público se centra en la hermosa canción que escuchamos en la intro. La canción principal de la serie de Netflix “Berlin” es “Bullets and Flowers”, escrita por Francis White y Nikki García. Puedes escucharla en su totalidad a continuación.

Puede resultar difícil encontrar más información sobre los autores de la canción, así que permítenos ayudarte. Francis White es un compositor y productor musical español que ha estado creando música desde 2012. Sigue activo hoy en día, escribiendo música para televisión y anuncios. Este es su sitio web oficial, donde puedes leer su biografía, mientras que aquí puedes encontrar su canción más popular hasta ahora, “Calipso”, de su primer álbum.

Nikki García es una música y actriz de voz española. Es famosa en España por proporcionar la voz femenina en Google Maps y Google Assistant en español. También dio voz a Jasmine en la película de Disney “Aladdin” para el público español. Por supuesto, como decíamos, también es música: puedes encontrar su discografía en su sitio web oficial. En “Bullets and Flowers”, ella es quien canta la canción producida por Francis White: los dos artistas estaban emocionados por colaborar en la banda sonora de Berlin y publicaron este video juntos, anunciando su canción en Twitter en diciembre de 2023.

“Bullets and Flowers”, la canción de la intro de “Berlin” de Netflix: las letra completas y su significado

Como puedes imaginar para una canción escrita especialmente para la serie, “Bullets and Flowers” sigue los mismos temas que impulsan el programa de televisión: el conflicto irresoluble entre las dos fuerzas principales que guían nuestras acciones en la vida, el dinero y el amor. La serie se fundamenta completamente en este aspecto, con los criminales planeando el atraco y poniendo en peligro la seguridad de sus acciones debido al amor y a la atracción.

De manera similar, la canción trata sobre un amor imposible: una conexión que no logró perdurar debido a otros elementos que guían las acciones de los protagonistas. Las primeras letras están llenas de significado:

True love and flowers

Bullets instead

Breaking through my chest

Would you ever cry for me?

La canción no revela por qué las “balas” están presentes. Pero, la voz habla sobre los “problemas en su mente” y el “peligro que se filtra dentro de ella”, indicando un personaje complejo que le impidió hacer posible el amor. Nosotros pensamos que la letra de la canción podría encajar perfectamente con las reflexiones del personaje de Camille.

Las letras de “Bullets and Flowers” no han sido publicadas oficialmente, pero se pueden escuchar con mucha claridad en la canción. Puedes encontrarlas a continuación.

True love and flowers

Bullets instead

Breaking through my chest

Would you ever cry for me?

If there is no other way

If there is nothing I can say

Gonna pray for all I did

I will get down on my knees

I never knew to draw the line

Too many troubles on my mind

No breath that I can give

But someday I will forgive myself

Love and desire

Fading away

Burning through the haze

Turning into dust

I will never trust

Running out too fast

Things will never last

Everything she wants

Turning into dust

If there is no other way

If there is nothing I can say

Gonna pray for all I did

I will get down on my knees

I never knew to draw the line

Too many troubles on my mind

No breath that I can give

But someday I will forgive myself

If there is no other way

If there is nothing I can say

Gonna pray for all I did

I will get down on my knees

I never knew to draw the line

Too many troubles on my mind

No breath that I can give

But someday I will forgive myself

The danger seeps inside

Inside

There is no other way

There is no other way

There is no other way

The danger seeps inside