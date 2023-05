Shakira, Acróstico: la letra y su significado

Después de todo el dolor y la tristeza que puedes sentir debido a una ruptura, siempre hay una luz que puede iluminar tu vida de nuevo. Ese es el mensaje que Shakira quiere transmitir con la canción que lanzó en mayo de 2023, llamada Acróstico, finalmente una dulce composición después de canciones como Te Felicito, Monotonía y las sesiones de Bzrp, que la ayudaron a expresar la ira y la frustración relacionadas con su separación de Gerard Piqué. Entendamos juntos cómo Acróstico difiere de sus lanzamientos anteriores y su significado.

Shakira, Acróstico, la letra de la canción y su significado: ¿qué es un acróstico?

En Acróstico, Shakira celebra un tipo diferente de amor que da significado a nuestras vidas, ayudándonos a sentirnos mejor cuando atravesamos momentos difíciles. Es el amor de Shakira por sus dos hijos, Sasha y Milan, un sentimiento cálido que puede guiarla en esta nueva fase de su vida ahora que está separada de su exesposo Gerard Piqué.

El título de la canción, Acróstico, es una composición escrita donde la primera letra de cada línea forma una palabra significativa. En dos ocasiones, las letras con las que empiezan las líneas en Acróstico forman los nombres de los hijos de Shakira, convirtiéndola en una canción dedicada explícitamente a ellos. Puedes verlos a continuación, en negrita.

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Las letras de Acróstico expresan una nueva conciencia para Shakira. En esta fase difícil, enfocarse en su relación con sus hijos la hace sentir mejor. El amor de madre tiene una naturaleza diferente: haces lo que puedes para hacer sonreír y sentir bien a tus hijos, y su felicidad es la mejor recompensa por tus esfuerzos. Te sientes realizada porque lo que das crece y crea belleza.

Shakira también sugiere algunas lecciones que puede aprender de sus hijos: perdonar puede ser saludable, ya que te libera de la ira y te ayuda a seguir adelante. Y aunque a veces parezca imposible arreglar nuestros problemas, siempre vale la pena hacer el esfuerzo, especialmente si creemos en el valor de lo que tenemos.

Con su nueva canción, Shakira quiere abrazar una nueva conciencia que pueda traer una normalidad renovada a su vida. Sus hijos siempre estarán ahí, dando sentido a su vida, y las letras de Acróstico representan una celebración de esta conexión mágica.

La Letra de Acróstico

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar



Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy



Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida A pesar de que duelan las heridas Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad



Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy