Es una pregunta que llama la atención de los fanáticos constantemente. Sobre todo tras el lanzamiento de cada nueva canción de Taylor Swift que insinúa su relación amorosa: volvió a suceder en octubre de 2022, tras el lanzamiento de su nuevo disco Midnights, donde la cantante pop mencionó el tema del matrimonio. El punto es claro: Taylor Swift y el actor británico Joe Alwyn han estado saliendo desde 2016, y la gente se pregunta si los dos están comprometidos y se casarán pronto. En este artículo, descubriremos todas las respuestas actualizadas.

El Empujoncito de María Marín: ¿... Please enable JavaScript El Empujoncito de María Marín: ¿Amor o costumbre?

La letra de Midnights: ¿Taylor Swift y Joe Alwyn se casan?

Taylor Swift está orgullosa de cómo logró mantener su relación amorosa en privado y bajo el radar. No hay declaraciones oficiales compartidas con los medios, y tampoco ella comparte pensamientos al respecto en sus redes sociales, por lo que no hay nada oficial sobre el estado de su relación con Joe Alwyn. Pero hay muchas teorías y la gente tiene algunas respuestas sobre la posibilidad de que los dos se casen pronto.

De vez en cuando, alguna revista publica un artículo donde juran que tienen fuentes exclusivas que confirman que los dos están comprometidos y que se casarán pronto. Incluso en esos casos, nunca ha habido ninguna confirmación, por lo que caen bajo la hipótesis posible. La mejor manera de entender más es analizando la letra del último álbum de Taylor Swift, Midnights, que salió en octubre de 2022, y buscando pistas sobre cómo está progresando su relación.

La canción que más ahonda en el amor y las relaciones en el disco Midnights es Lavender Haze. En la letra, Taylor Swift describe su «melancolía» mientras «miraba al techo» con su novio. Y menciona que la gente sigue preguntando si alguna vez será su novia. Ella dice que no le importan las expectativas y presiones de los demás, ya que no le gusta que la gente asuma que la vida tiene que ir siempre de acuerdo con el estereotipo que quiere que la gente siempre se case y tenga hijos. Ella se refiere a ese conjunto de estereotipos como la «m****a de lo años 50».

Staring at the ceiling with you

Oh, you don’t ever say too much

And you don’t really read into

My melancholia

All they keep asking me

Is if I’m gonna be your bride

The only kinda girl they see

Is a one-night or a wife

I’m damned if I do give a damn what people say

No deal

The 1950s s**t they want from me

Mirando al techo contigo

Oh, nunca dices demasiado

Y realmente no lees

mi melancolia

Todo lo que me siguen preguntando

Es si voy a ser tu novia

La única chica que ven

Es una noche o una esposa

Estoy condenada aunque no importe nada de lo que diga la gente

No hay trato

La m***** de los años 50 que quieren de mí

Lavender Haze Mire este video en Youtube

De la letra anterior, el mensaje parece más claro: Taylor Swift y Joe Alwyn no se están enfocando realmente en el matrimonio como la única forma en que su relación puede evolucionar. Ella lo considera solo un estereotipo social; a partir de esto, podemos suponer que los dos tienen la intención de estar juntos sin casarse, al menos por ahora.

En Midnights, incluso hay una canción coescrita con Joe Alwyn bajo su seudónimo William Bowery. En esa canción, Taylor Swift describe cómo el espacio doméstico es un nido seguro al que llegar, en contraste con la locura política que escucha actualmente en el mundo exterior.

They said the end is coming

Everyone’s up to something

I found myself a-running home to your sweet nothings

Outside they’re push and shoving

You’re in the kitchen humming

All that you ever wanted from me was sweet nothing

Sin duda, eso es una confirmación de que los dos viven juntos y felices. La relación entre Taylor Swift y Joe Alwyn es estable y transcurre con normalidad. Es probable que los dos no tengan razones de peso para pensar en casarse pronto, y mantendrán su relación alejada de los medios durante mucho tiempo.

Eso puede considerarse una buena noticia. Y probablemente, la única noticia que nos llegue de Taylor Swift sobre el tema, al menos por ahora.