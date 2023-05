Il Peso dell’Acqua: il libro dell’oro olimpico Gregorio Paltrinieri

Ad ogni tuffo Greg è consapevole di voler rinsaldare il suo rapporto con quella che al tempo stesso è la sua ragione di vita, ma anche la sua spada di Damocle.

“Il peso dell’acqua” è l’autobiografia di Gregorio Paltrinieri, nella quale ci racconta, sì, la sua storia, ma nello specifico, il peso della sua amica/nemica di sempre: l’acqua.

Il libro è stato pubblicato nel 2017 quando Greg, fresco del titolo olimpico conquistato a Rio nel 2016, si era alleggerito dei pesi che, volente o nolente, l’acqua gli aveva causato: il peso di non dover deludere le aspettative di una medaglia d’oro già vinta prima di essere conquistata e di conseguenza il peso di non ripagare una vita di sacrifici; il peso della paura che però l’ha spinto sempre a cercare il cambiamento e nuovi stimoli, come ad esempio cimentarsi nel nuoto di fondo; il peso di non riuscire a dare massimo in una gara; e in definitiva il peso di un’ossessione iniziata da bambino, quando provava a battere suo padre nelle acque delle Isole Eolie.

No, “Il peso dell’acqua” non è un elenco dei titoli di Greg, ma piuttosto, un resoconto del percorso che ha dovuto affrontare per conquistarli; in questo senso il libro è come se ci mostrasse “l’iceberg” di Paltrinieri, ma non solo nella sua superficialità, anzi andando proprio in profondità della sua persona.

Leggendolo vi sembrerà di sentirlo parlare o vederlo nuotare, -lascio a voi la scelta- nella sua fluidità, ma dietro a questa scioltezza linguistica o natatoria che dir si voglia, ci sono i tanti pesi con cui Greg ha imparato a convivere e ce l’ha raccontato in un libro che per la sua “leggerezza” merita di essere letto.