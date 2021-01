Not Your Muse: l’atteso, primo album di Celeste arriva a Febbraio

Tra le novità musicali più attese del 2021 c’è sicuramente il debutto di Celeste. Not Your Muse uscirà il 26 febbraio dopo essere stato rimandato, complice neanche vi diciamo cosa.

Dopo i singoli Strange, Stop This Flame e l’ultimo in ordine di uscita Love is Black, Not your Muse si appresta a consolidare il successo di un’interprete notevole, che ha saputo catturare l’attenzione degli addetti ai lavori con la sua voce elegante e potente e un sound proiettato nel futuro, ma senza dimenticare il passato.

Tra i brani presenti nel disco infatti nell’edizione deluxe c’è la cover di Curtis Mayfield It’s all Right interpretata con Jon Batiste e brano portante di Soul della Pixar.

Ma non solo, in questo formato saranno presenti anche Hear My Voice candidata all’oscar come miglior canzone originale per Il Processo ai 7, ed altri brani, tra cui Lately e Both Sides of The Moon, presenti nell’omonimo EP del 2019.

L’edizione standard di Not Your Muse invece presenta dodici tracce, e per Celeste è il punto di partenza per trovare la sua voce e farci ascoltare le sue storie, che, come affermato sui social, sono state scritte per appuntare un momento specifico della sua vita.

Noi, intanto l’aspettiamo e nell’attesa ci ascoltiamo i suoi singoli, con la consapevolezza che la sua fiamma non può essere fermata.

