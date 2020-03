Blow Up The Outside World: il significato del brano dei Soundgarden

“Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accellerare, significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.” Franco Arminio

Fragilità. Sospensione. Cuffie nelle orecchie e immagini subliminali che urlando, scorrono all’interno del nostro cervello, senza trovare un punto di forza…

La felicità è uno smile con la faccetta sorridente applicabile al braccio.

Nemici, amore, città deserte e un corpo (occupato abusivamente da pensieri estranei o che si avvicinano troppo al limite) che non sentiamo più, arrampicarsi sugli specchi come Spiderman impazziti per trovare certezze e punti fermi sui quali fare affidamento, a cui tendere la mano, da abbracciare.

Da questo groviglio di sensazioni sbuca forse l’unica risposta mascherata in una domanda:

“Someone tried to tell me something

Don’t let the world bring you down?

Nothing will do me in before I do myself

So save it for your own and the ones you can help”.

Un salto in qualcos’altro, fuori da noi stessi…

“Burrow down in and blow up the outside”

Il nastro è partito.

Istanti, stati d’apnea, rammentati con voce tremante dai ricordi. È arrivato il luna park in città e la fila per fare un giro sulla ruota panoramica è mostruosa, forse perché dall’alto si percepisce in maniera più leggera, dolce come lo zucchero filato il vissuto , non vissuto e mai compreso, chissà!

L’amore, la gioia si camuffano bene dietro agli stereotipi delle storie umane, scontri tra anime, gesti guidati dal cuore per annientare la spirale del dolore, ore ed ore passate a guardarsi negli occhi per poi rimanere sempre in superficie, buchi neri e controllo forzato, fili invisibili attaccati al pensiero, monitoraggi e sabotaggi.

Esistenze parallele che continueranno il loro viaggio senza essersi mai sfiorate…

“Alcune persone non impazziscono mai. Che vite davvero orribili devono condurre.” Charles Bukowski

