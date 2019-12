Perché Keanu Reeves è il più cool di tutti

Keanu Reeves, la star di The Matrix, Speed e John Wick, è sulla cresta della celebrità da molti anni. E la passione per quest’uomo ha preso negli ultimi tempi delle proporzioni a dir poco deliranti.

L’attore ha prestato la sua voce e i suoi tratti a Johnny Silverhand, uno dei personaggi del nuovo gioco Johnny Cyberpunk 2077. Lo si ritrova ovunque, si è guadagnato l’affetto di milioni di fan grazie anche alla sua personalità. Generoso ma senza vanti, evita di pubblicizzare le sue buone azioni, come le donazioni regolari per diverse associazioni benefiche (no, sicuramente non è un taccagno). Ha una forte ed enigmatica personalità, con quella giusta dose di pazzia necessaria per risultare interessante.

Cerca di proteggere anche la sua vita privata. Un’immagine celebre di Keanu è conosciuta con il nome di “Sad Keanu”: risale al 2010 e mostra lui, seduto su una panchina di un parco con lo sguardo concentrato nel nulla mentre mangiava un sandwich. Una scena giudicata triste, mentre magari l’attore semplicemente si apprestava a gustarsi momenti solo con se stesso.

Sad Keanu

È questo che i suoi fan amano, questo suo lato umano. È uno normale insomma. A 55 anni l’artista è in perfetta forma, un immortale con una formula anti età che non svela a nessuno, semplicemente perché non esiste.

Keanu Reeves si impegna molto per riuscire al massimo nei suoi diversi ruoli. In Matrix ad esempio trascorse quattro mesi con il coreografo per addestrarsi con le diverse arti marziali. Per John Wick si allenò intensamente apprendendo una forma inedita di jiu-jitsu. Si è anche riscoperto un buon tiratore degno di vero US Marine, basta guardare il video del suo allenamento per John Wick 3 con Halle Berry per convincersi.

L’ultimo suo lavoro lo vede impegnato con Spongebob, con uscita prevista in primavera 2020. L’attore canadese interpreta un saggio chiamato Sage, che accompagnerà Spongebob nelle sue avventure.

Il trailer è davvero esilarante: il volto di Reeves, in carne e ossa e non in versione animata, appare alla simpatica spugna gialla e al suo amico Patrick, all’interno di una sfera di salvia. “Hello. Call me Sage. I’m made out of sage and I’m a sage, so it works out pretty well.” (un gioco di parole con la parola inglese “sage” che significa sia “saggio” che “salvia”).

Non è certo una persona che si attacca ad un personaggio o ad una parte, non disdegna mai di provare esperienze e ruoli diversi.

Keanu Reeves è uno dei più cool del pianeta. Sono in molti ad utilizzare quest’aggettivo per definirlo. Volendo riassumere: è un uomo di successo, dotato di una buona dose di ironia, solitario e avventuroso. E agli occhi del resto del mondo, nessuno è come lui.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

Condividi questa storia:

Tweet

Pocket





Mi piace: Mi piace Caricamento...