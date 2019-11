Al Telefono: i significati del nuovo brano di Cesare Cremonini

Il telefono, mezzo di comunicazione più innovativo, indispensabile e abusato, dall’antichità a oggi, è il protagonista del nuovo brano di Cesare Cremonini. Al Telefono è il singolo che anticipa il primo album-raccolta dell’artista bolognese, Cremonini 2C2C The Best Of, in uscita il prossimo 29 novembre.

È una canzone autobiografica, come tutti gli inediti di #CremoniniTheBestOf. È una canzone sulla sopravvivenza. Su quanto si debba scavare a fondo tra i ricordi chiusi in un telefono per arrivare a chi amavamo davvero, al giorno in cui siamo morti. È una canzone sui palazzi di ricordi che siamo in grado di costruire sulle macerie. Nessuno è più immune da tutto questo. È stato un lavoro di scrittura e ricerca musicale lungo e profondo, che continua e amplia il discorso iniziato con Poetica, che non andava chiuso ma approfondito.

Descrive così il suo nuovo ritorno sulle scene musicali uno tra i più grandi e promettenti cantautori contemporanei italiani. Cremonini è un amatore delle parole studiate, che accarezzano l’anima e portato chi ascolta verso confini inesplorati e idilliaci. Anche in Al Telefono è evidente la sua forte ispirazione verso i Maestri della canzone italiana. Inevitabile associare l’irriverenza e la metrica del brano a Battisti, Dalla, a un Vasco dai suoni melodici ma diretti e pungenti.

La scelta del telefono come mezzo di comunicazione più esemplificativo, sicuro, che dona stabilità nel passare da un tempo storico all’altro, con la certezza che sia l’oggetto senza il quale non andremmo da nessuna parte, da cui non sappiamo separarci perché troppo vicino a noi, a ciò che siamo. Raccoglie indizi e custodisce segreti. È la nostra memoria ed è ciò in cui ci rifuggiamo quando vogliamo ricordare, anche tramite le fotografie che conserviamo al suo interno.

E adesso fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

voltati e vai via

per tutti quei sorrisi che si sprecano

al telefono

Archi e fiati accompagnano un finale malinconico e nostalgico. Le fotografie rievocano ricordi che ci fanno sentire un po’ più soli. I sorrisi catturati provocano rimpianti e si rimane inermi davanti a quello stesso telefono che ci ricorda gioie immense e dispiaceri forse evitabili.

Il Testo:

Come non ricordi più?

dai che anno era

ho come l’impressione che tu stia ridendo

forse non sei sincera E fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

in mezzo alla pornografia

poi a tutti quei sorrisi che si sprecano

al telefono, uh uh uh Si ricorda di me

non so niente di lei

ho provato ad entrare in quel vecchio locale

che prima era un club

dove andavi anche tu,

che peccato però

non ti ho mai vista entrare alla notte se c’eri

le luci leggende, le amiche nei bagni col cellulare

quando qualcuno mi chiede di te

gli rispondo così prima di scappare Fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

ti dico una bugia

è facile lasciarsi in un telefono Ma quante volte penserai che è vero

che sei rimasta sola in mezzo al cielo

ma solo sono anch’io come uno scemo

al telefono

al telefono

al telefono Ho l’impressione che

sincera E adesso fammi una fotografia

e tienila per sempre nel telefono

voltati e vai via

per tutti quei sorrisi che si sprecano

al telefono

al telefono

al telefono

al telefono

al telefono

al telefono

