L’Untitled album dei Rammstein: analizziamo i testi e le canzoni

Direttamente dagli inferi di questa prima metà del 2019, esattamente il 17 maggio scorso i Rammstein fanno uscire il loro settimo album in studio, senza titolo, presso l’etichetta Rammstein GBR, Vertigo/Capitol. Oggi esamineremo questo album in modo alternativo: inizieremo dalla traccia finale fino ad arrivare a quella iniziale.

Halloman: ultima traccia, una canzone dal ritmo costante, definito e lento. La si potrebbe definire una ballata ma, forse, non d’amore. Una ballata che sicuramente sottolinea un rapporto, un affetto incondizionato.

Tattoo: il titolo è chiaro ed è come se attraverso i tatuaggi si riuscisse a svelare un significato altrettanto velato, come spesso capita con i loro testi. Il significato che si coglie è come se, attraverso un tatuaggio, si stipulasse un patto, tra ciò che si è e ciò che si diventa, un modo di confrontarti giorno dopo giorno con essi. Il ritmo è molto più forte e deciso rispetto alla traccia precedente, vuole diffondere un messaggio chiaro: siamo ciò che diventiamo.

Wenn das Blut die tinte küsst

Wenn der schmerz das fleisch umarmt

Ich zeige meine haut

bilder die mir so vertraut

aus der nadel blaue flut

In den poren kocht das blut.

Quando il sangue bacia l’inchiostro

Quando il dolore abbraccia la carne

Mostro la mia pelle

Immagini di cui mi fido così tanto

Dalla marea blu dell’ago

Nei pori, il sangue bolle

Weit weg: intro elettronico, prettamente stile Rammstein. Magari non particolarmente entusiasmante, a livello ritmico non viene presentata alcuna novità, come se ci fosse poca inventiva. Il testo, invece, risulta molto profondo, lacerato da un velo di malinconia, spiegando come avviene quando due persone si cercano, si perdono, sono così vicine ma anche così lontane, riescono a perdersi in un attimo e tutto ciò che di bello si era costruito va perduto, come se qualcuno riuscisse a rubare la luce del sole che li rendeva vivi…

Ganz nah

So weit weg von hier

So nah

Weit, weit weg von dir

Ganz nah

So weit weg sind wir

So nah

Weit, weit weg von mir

Così vicino

Così lontano da qui

Così vicino

Lontano, lontano da te

Così vicino

Così lontani noi siamo

Così vicino

Lontano, lontano da me

Diamant: Una chiara lettera d’amore, una persona amata, un diamante, una ballata a livello sonoro, una poesia indelebile.

Du bist so schön, so wunderschön

Ich will nur dich, immer nur dich ansehen

Lässt die Welt um mich verblassen

Kann den Blick nicht von dir lassen

und dieses Funkeln, deine Augen

will die Seele aus mir saugen.

Du bist schön, wie ein Diamant

Schön anzusehen, wie ein Diamant

Doch bitte lass’ mich gehen

Sei così bella, così splendida

Ti voglio solo, guardarti sempre

Fa svanire il mondo intorno a me

Non puoi lasciare lo sguardo fuori di t

E questa scintilla, i tuoi occhi

Vuole succhiare l’anima da me

Sei bellissima, come un diamante

Bello da vedere, come un diamant

Ma per favore lasciami andare

Was ich liebe: la traccia si apre con un 2/4 di batteria molto semplice ma deciso. È una caratteristica unica, che li contraddistingue da molti artisti: suonare in modo semplice ma mai scontato o quasi. Suono intenso, industral, che da la giusta carica per affrontare un argomento doloroso. Questo brano è la chiara rappresentazione della consapevolezza di non saper amare e di non volerlo fare a tutti i costi. Testo a cui bisogna dare un peso particolare, dove si esprime l’ennesima delusione e l’ennesima consapevolezza di ciò che si è e di ciò che si diventa: un mostro vivente che non è in grado di dare e ricevere amore.

Puppe: riesce a raccontare una storia in modo crudo e penetrante, la sua voce lo è, e spiega tutto ciò che vuole e come, velando il tutto con un filo sottile di rabbia e doppio senso e la rabbia è il sentimento che prevale.

Sex: più o meno a metà album, una traccia bellissima dal titolo esplicito. Riesce a descrivere il sesso, in modo specifico e in modo paradossale quasi come una poesia.

Meist das Hirn kriecht in die Venen

Und es singen die Sirenen

Eine Faust in meinem Bauch

Ich seh dich an und mir ist schlecht

Häute fallen auf die Haut

Ich schau dir tiefer ins Geschlecht

Leib und Brüste gut gebaut.

Es ist ein Beben, ist ein Schwingen

Und die Sirenen singen

Ein Verlangen unterm Bauch

Komm her, denn du willst es doch auch

Per lo più il cervello striscia nelle vene

E canta le sirene

Un pugno nel mio stomaco.

Io guardo te e me, è male.

Pelli cadono sulla pelle

Mi aspetto più in profondità nel sesso

Corpo e seni ben costruiti.

È un terremoto, è un oscillazione

E le sirene cantano

Un desiderio sotto il ventre

Vieni qui, perché lo vuoi anche tu

Ausländer: la traccia più commerciale. A livello testuale potrebbe avere un significato bello, parlando, forse in prima persona, dei suoi viaggi, della sua vita, della sua personalità, della sua cultura e del suo sentirsi uno straniero in qualsiasi posto si trovi. A livello sonoro, ciò viene parzialmente distrutto, perché non si riesce a dare la giusta idea del sentirsi uno straniero nel mondo ma anche a casa. Traccia molto ritmata ed elettronica, e per questo può non piacere ai fan della band, per via di sonorità che poco gli appartengono.

Zeig dich: una chiara lettera contro un dio inesistente, contro le caratteristiche cardinali della chiesa, contro ogni congettura dettata da una religione a cui ben poco ci si affida. A livello sonoro si fa apprezzare parecchio. Forte e crudele.

Verlangen verfluchen

Verdammen Versuchung

Verdammnis versprechen

Verüben sie Verbrechen

Verheißung verkünden

Vergebung aller Sünden

Verbreiten und vermehren

Im Namen des Herren.

Zeig dich.

Verstecken verzichten

Verbrennen und vernichten

Verhütung verboten

Verstreuen sie Gebote

Verfolgung verkünden

Vergebung der Sünden

Verbreiten, sich vermehren

Im Namen des Herren

Il desiderio di maledizione

Maledetta tentazione

Promessa dannazione

Commettono crimini

Annunciare la promessa

Il perdono di tutti i peccati

Diffondi e moltiplica

Nel nome del Signore.

Fatti vedere.

Nascondere la rinuncia

Brucia e distruggi

Contraccezione vietata

Passa sopra i comandamenti

Proclamare la persecuzione

Il perdono dei peccati

Diffondi, moltiplica

Nel nome del Signore

Radio: con quel ritmo elettronico può infastidire e spingere a passare alla prossima. Non si può mantenere sempre alto il livello.

Deutschland: testo forse poco significativo, ma suono prorompente, dove tutti gli strumenti si incrociano insieme alla voce così bassa, così cruda e ben definita. Il testo sottolinea un inno alla nazione e si fonde perfettamente al suono, lanciando un chiaro messaggio:

Germania, il mio cuore in fiamme

vuole amarti e dannamente.

Germania, il tuo respiro freddo e così giovane,

eppure così vecchio.

Germania, il tuo amore è

maledizione e benedizione

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

Condividi questa storia:

Tweet

Pocket





Mi piace: Mi piace Caricamento...