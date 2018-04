Dogman, il film di Matteo Garrone in concorso al Festival di Cannes

Ad accompagnare la notizia della partecipazione alla prossima edizione del Festival di Cannes di Dogman, l’attesissimo film di Matteo Garrone, ci sono anche uno splendido trailer che vi proponiamo di seguito e la data di uscita in sala programmata per il 17 maggio.

Dogman è liberamente tratto da un fatto di cronaca nera che sconvolse Roma negli anni ’80 per violenza ed efferatezza, trattasi del brutale omicidio di Giancarlo Ricci, ex pugile professionista, per mano del cosiddetto “Canaro” della Magliana, Pietro De Negri.

Dalle notizie fin’ora trapelate in rete e da come si presenta il trailer, che si apre con la splendida Il cielo in una stanza, il film sarà ambientato ai giorni nostri e si ispirerà solo in parte alla vicenda sopra accennata. Il regista romano infatti – mescolando alcuni elementi comuni al suo stile come la periferia malavitosa o l’oscurità dell’animo umano – mostrerà l’accaduto con occhi diversi, mettendo l’accento sui caratteri psicologici dei due protagonisti, con la violenza che rivestirà un ruolo altrettanto forte, proprio come le immagini dei cani rabbiosi chiusi in gabbia viste nell’anteprima.

La storia avrà un epilogo inaspettato per il sensibile Marcello che divide le sue giornate tra il negozio di toilettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia e Simoncino, l’ex pugile che terrorizza il quartiere e assume nei confronti di Marcello il ruolo ambiguo di padrone.

Siamo sicuri che anche questa volta Garrone riuscirà a colpire critica e pubblico, bissando i successi di Reality o Gomorra, confermandosi nel panorama cinematografico italiano tra i registi più in forma del momento.