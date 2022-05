¿Quién es la actriz y cuál es la canción del anuncio Miss Dior?

El anuncio del perfume Miss Dior salió en 2021, pero sigue siendo uno de los anuncios más reconocibles y recordados entre la gente. Porque la actriz es una cara conocida y porque la canción es un gran clásico que más o menos todo el mundo ha escuchado al menos una vez. Encuentra el anuncio original aquí.

La actriz del anuncio de Miss Dior es Natalie Portman, una de las actrices más cotizadas de Hollywood, que comenzó a actuar desde muy joven con la película León y que las generaciones más recientes recuerdan en El cisne negro.

La canción, por otro lado, es un gran clásico de Janis Joplin, Cry Baby. Janis Joplin es una de las cantantes de rock más importantes de la historia, en activo desde 1962 hasta 1970 y una de las ilustres integrantes del famoso Club 27, es decir, los músicos fallecidos a los 27 años. La canción oficial completa está abajo.

Con su voz poderosa y mordaz, Janis Joplin se dirige a la persona que ama y la tranquiliza. Él ha sido dejado hace poco y aún no se ha recuperado, por lo que ella lo invita a llorar y deshacerse de su tristeza sin miedo, porque ella siempre estará ahí para acogerlo. Al final de su viaje, decida lo que decida, sea cual sea el camino que decida tomar, ella estará allí. Aquí hay parte del texto.

Cry baby

Cry baby

I know she told you that she loved you

Much more than I did

But I know that she left you

And you swear that you just don’t know why

But you know, hon’, I’ll always

I’ll always be around

If you ever want me

You can go all around the world

Tryin’ to find something to do with your life, baby

When you only gotta do one thing well

You only gotta do one thing well to make it in this world, babe

You got a woman waitin’ for you there