Sunday Bloody Sunday: letra y significado de la canción de U2

A fines de la década de 1960, Irlanda del Norte vivió un amargo conflicto para independizarse del Reino Unido. No era solo una cuestión geográfica o religiosa (los irlandeses eran en su mayoría católicos, mientras que los británicos eran protestantes), también era social.

Las calles estaban ocupadas por tropas británicas, constantemente en equipo de combate y con vehículos fuertemente blindados. Entre las muchas reglas especiales emitidas por Londres para sofocar la ola independentista, una en particular había despertado fuertes reacciones y se refería al internamiento, o la posibilidad de que la policía detuviera a un sospechoso por tiempo prácticamente indefinido, sin que hubiera obligación de respetar tiempos procesales para la apertura del proceso.

Hubo manifestaciones casi todos los días, hasta que se intensificaron los combates.

El domingo 30 de enero de 1972, en Derry, durante una manifestación (no autorizada), los paracaidistas, comandados por el coronel Wilford, recibieron la orden de dispersar a los manifestantes y comenzaron a abrir fuego.

La multitud comenzó a dispersarse en un intento de escapar de las balas.

13 jóvenes manifestantes murieron y numerosos resultaron heridos. El tiroteo duró unos minutos y muchos recibieron disparos en la espalda mientras intentaban correr para ponerse a salvo.

Bernard McGuigan fue asesinado mientras agitaba un pañuelo blanco y trataba de ayudar a Patrick Doherty, quien resultó herido al gatear para ponerse a cubierto. John Johnston no era un manifestante y lo mataron porque estaba en esos lugares en ese momento.

Ese día fue un domingo dramático de sangre y terror.

Después de varias investigaciones y juicios, el fallo final llegó en 2010 en un documento de 1000 páginas. El ex primer ministro británico Tony Blair tras la sentencia afirmó:

El primero de todos en dedicar una canción a este dramático evento fue Paul McCartney con Give Ireland Back to the Irish, lanzado el 25 de febrero de 1972, seguido por John Lennon en junio del mismo año, con Sunday Bloody Sunday en el álbum Some Time in New York City.

Ese domingo maldito Paul Hewson tenía once años viviendo en las afueras de Dublín en un barrio pobre y de mala reputación, su padre era católico y su madre protestante. Al escuchar esa noticia, de la que todo el mundo hablaba en la radio, en la familia y en la escuela, quedó impactado. En su adolescencia se encontró con pandillas de chicos en la calle, pero logró mantenerse al margen y cultivar una sensibilidad que le hace odiar la violencia, la injusticia y la opresión todos los días.

Su ira la canalizó hacia una sociedad artística con un grupo de amigos que conoció en la Escuela Mount Temple en Dublín, a la que asistían protestantes y católicos.

El 20 de septiembre de 1976, el joven Larry Mullen publica un mensaje en el tablón de anuncios de la escuela para encontrar jóvenes músicos con los que formar una banda. Paul respondió al anuncio junto con Adam Clayton, David Howell Evans, su hermano Dick Evans y formó una banda de música de la escuela secundaria.

Unos años más tarde se convirtieron en U2.

Diez años después de aquel maldito domingo, el recuerdo seguía vivo y la canción Sunday Bloody Sunday está inspirada en ese suceso. Esta canción se interpretó por primera vez en público en diciembre de 1982 en Belfast, Irlanda del Norte, tres meses antes del lanzamiento del álbum War. Fue presentado al público con estas palabras:

Al final de la actuación fue recibida con una ovación ya partir de ese momento se interpretó en casi todos sus conciertos. Como se puede escuchar en la grabación en vivo del álbum Under a Blood Red Sky, se especifica que no es una de las “canciones rebeldes” sino que es la reacción incrédula de un joven en la República de Irlanda ante al odio y a la violencia fratricida que divide a los que deben estar unidos en el nombre de Cristo.

Por lo tanto, la canción fue la primera pista del álbum War, lanzado en marzo de 1983. Aquí hay algunas partes del texto:

I can’t believe the news today

Oh, I can’t close my eyes and make it go away

How long, how long must we sing this song?

How long? How long?’Cause tonight

We can be as one



Tonight Broken bottles under children’s feet

Bodies strewn across the dead-end street

But I won’t heed the battle call

It puts my back up, puts my back up against the wall

Sunday, Bloody Sunday