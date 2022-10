Dolce last minute: 5 idee semplici da realizzare

Preparare dei dolci veloci è la soluzione migliore quando organizzate un pranzo o una cena all’ultimo momento ma volete comunque sorprendere i vostri ospiti. Esistono molti dolci sfiziosi che si preparano in poco tempo ma che sono buonissimi da gustare, come la cheesecake cotta adatta a tutte le occasioni.

Si possono preparare dolci al forno, al cucchiaio o perfino in padella. Basta un po’ di creatività e pochi minuti di preparazione ed è possibile preparare un dolce veloce anche per la vostra colazione del fine settimana. Andiamo a vedere insieme qualche idea da proporre sia a grandi che piccoli, alla fine di un pasto o anche come sfiziosa merenda pomeridiana.

Le crêpes dolci

Le crêpes dolci sono chiamate anche crespelle e consistono in delle cialde morbide e molto fini. La preparazione è veloce e soprattutto versatile, in quanto è possibile utilizzare una farina a vostro piacimento, andando incontro anche a chi ha delle intolleranze. La farcitura dolce può essere scelta da voi ogni volta, in quanto la crêpe ha un sapore neutro e si abbina davvero con tutto, dalla cioccolata alle marmellate o creme di vario tipo. Se volete aggiungere un tocco in più, una volta chiuse spolverate le crêpes con della farina di cocco.

I brownies americani

I brownies sono dei soffici dolcetti americani che si tagliano in quadrotti e sono fatti di cioccolato. Li amano davvero tutti e sono semplicissimi da preparare, in quanto si ricavano dal taglio di una torta con base di cioccolato fondente. Perfetti per una merenda o per chiudere un compleanno a buffet dei vostri bambini, possono essere accompagnati anche con della panna montata o con una pallina di gelato al fiordilatte o vaniglia.

Dessert ricotta e mele

Il dessert ricotta e mele è un dolce al cucchiaio da preparare all’interno di bicchierini, ottenendo delle monoporzioni. Sono veloci da preparare ma molto sfiziosi, soprattutto a fine pasto per rinfrescare il palato. Il segreto per rendere unico questo dessert è quello di sbriciolare dei biscotti con gocce di cioccolato tra uno strato e l’altro. Ovviamente potete creare anche la vostra versione preferita, personalizzando il dolce come preferite.

Salame di cioccolato

Il salame di cioccolato è un classico dei dolci senza cottura, facile da preparare e sfizioso per tutti. L’ingrediente base è il cioccolato fondente sciolto nell’impasto di biscotti secchi. La classica forma è quella a salsicciotto, che viene modellato e fatto riposare in frigorifero qualche ora. Potete anche personalizzare la forma in base alla necessità di una festa. L’importante è ricordarsi di spolverare lo zucchero a velo prima di servirlo.

Dessert pere e mascarpone

Il dessert pere e mascarpone è un dolce al cucchiaio intramontabile per chi è amante del mascarpone, la cui crema viene alternata a degli strati di biscotti secchi e cubetti di pere, creando una combinazione di gusto irresistibile. La scelta della materia prima qui è molto importante, in quanto la tipologia di pera andrà sicuramente a incidere sul gusto finale. Solitamente si suggerisce l’utilizzo della varietà Williams, per la sua particolare dolcezza e succosità. Ma ovviamente potete personalizzare come preferite. Preparate tutto in dei bicchierini monodose e serviteli alla fine di un pranzo o una cena con gli amici.