La canzone della nuova pubblicità H&M 2022: pura forza disco

È uscito il primo aprile il nuovo spot H&M per la collezione primavera estate 2022, visibile sul canale Youtube ufficiale: pieno di allegria e colori, ambientato in questo fantomatico hotel Hennes in cui arriva una ragazza appassionata di moda, scoprendo di essere nel posto giusto. L’hotel inizia una serie frizzante di situazioni piacevoli e lo spot è una rappresentazione di una giornata-tipo in questo posto di fantasia.

Uno dei motivi per cui lo spot rimane impresso facilmente è la canzone che si sente in accompagnamento: si tratta di Yes Sir, I Can Boogie del duo spagnolo Baccara: una canzone dalla pura energia disco, uscita nel 1977, che ha riscosso un discreto successo nel mondo, arrivando tra le prime posizioni in classifica in molte nazioni europee. La trovate qui sotto:

Il testo del brano è civettuolo e provocante come da tipico stile disco di quegli anni.

Yes sir, I can boogie,

But I need a certain song,

I can boogie, boogie woogie all night long

Ooooh! Yes sir, I can boogie

If you stay, you can’t go wrong,

I can boogie, boogie woogie all night long..

Sissignore, posso ballare

Ma ho bisogno della canzone giusta

Posso ballare e cantare tutta la notte



Oh sissignore, posso ballare

Tu puoi restare, non puoi sbagliare

Posso ballare e cantare tutta la notte